Segob denunciará ante la FGR robo de datos de periodistas que cubren la Mañanera

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que este martes el Gobierno de México presentará, a través de su conducto, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la sustracción ilegal de los datos personales de 263 periodistas que acuden a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía. La idea es que se abra una investigación tener toda la información y dar con los responsables”, indicó.

A su vez, Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, quien acompañó a la titular de Segob, dijo que la sustracción de la información de los periodistas se realizó desde España y con una cuenta de un extrabajador de Presidencia que se separó desde el año de la dependencia.

Dijo que ocurrió un “acceso no autorizado al Sistema de Acreditaciones de Presidencia” y que solo hay “tres personas que tienen acceso a esta base de datos”.

Sin embargo mencionó que no puede dar nombres de quienes son, pues es parte de la investigación que se está realizando.

“Hay una base de datos y el sistema de acreditación no reconoce más que a tres personas, esta página la que se accedió no es una página que esté públicamente accesible. El sistema de acreditación de prensa no está vulnerado. Este nombre no tiene acceso a la base actual de acreditación que además, hace poco, se volvió a actualizar los datos ”, señaló Cuevas.

El vocero también aseguró que no habrá impunidad sobre este hecho y que no se protegerá a nadie en investigación.

“Estamos comprometidos con llegar hasta las últimas consecuencias de estos hechos. Si hay responsabilidad oficial tendría que procederse en consecuencia, si un funcionario está involucrado también. De acuerdo a la información hasta ahora, pues hay indicios de una vulneración externa”, agregó.

Ramírez Cuevas dijo a los periodistas que su compromiso personal, como coordinador de Comunicación Social de Presidencia, “es llegar hasta las últimas consecuencias. No se va a proteger a nadie. No se está protegiendo a nadie. Yo mismo soy parte de la investigación, soy un funcionario del área correspondiente. Tengan la garantía de que no habrá impunidad en cuanto se determinen las responsabilidades. Por el otro lado hay un compromiso personal y del gobierno de llegar a la verdad con todas sus consecuencias”, señaló.

Asimismo explicó que desde el 22 de enero se realizó la “sustracción ilegal” de la información de los periodistas y que desde el pasado viernes se enteraron del hecho con las denuncias de los propios periodistas.

A su vez Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, Presidencia de la República dijo a El Sol de México que el sistema de seguridad digital de Presidencia no es obsoleto, pese a que en una revisión de este medio al gasto de Presidencia en materia digital, comprobó que no se han erogado recursos desde 2019 a 2023 en ciberseguridad.

En dicha revisión se comprobó que en los últimos 4 años, la Oficina de la Presidencia de la República no registra ningún gasto referente a la adquisición de insumos para seguridad perimetral informática, ni compras de software para enfrentar hackeos.

El Sol de México también cuestionó a Ramírez Cuevas sobre por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a toda la oposición y al empresario Claudio X González del robo de los datos personales de los periodistas que cubren las conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

“Yo quisiera saber en que se basó el Presidente en señalar a la oposición sobre este ataque, robo sustracción, hackeo, para que diga que se trató de una personas en particular o de toda la oposición”, se cuestionó.

“Eso hay que preguntárselo al Presidente de la República”, respondió Jesús Ramírez Cuevas y agregó que: “En tanto no haya una declaratoria de la autoridad, pues lo demás será opinión de quienes la emitimos. Hay que preguntar qué elementos tiene”, agregó.

Este lunes se le preguntó al Presidente si falló la seguridad y respondió: “Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo".

Ante esto, se le insistió: “¿fue la oposición, entonces Presidente?” y el tabasqueño respondió: “Es muy probable, muy probable. Claudio X. González y toda la red de opositores a la transformación”, contestó.