Xóchitl Gálvez no me desanima, tenemos biografías distintas y tengo más experiencia: Paredes

La senadora priista Beatriz Paredes Rangel se registró hoy como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y rechazó que la popularidad de Xóchitl Gálvez la desanime a continuar en el proceso.

Te recomendamos: Beatriz Paredes: hay que conocer el país a profundidad

Al registrarse ante el Comité Organizador como aspirante, Beatriz Paredes dijo compartir similitudes con Xóchitl Gálvez, sin embargo, destacó tener más experiencia.

Política Entre acusaciones y gritos, Xóchitl Gálvez y Epigmenio Ibarra se pelean durante debate en vivo

"Me encanta que Xóchitl se vista como yo, me encanta porque le estamos dando una gran promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas y me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas como yo, entonces, creo que no tiene porque desanimarme, son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia", dijo.

La senadora dijo que Xóchitl Gálvez le gustaba para ser la candidata del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que su incursión en la contienda presidencial le sorprendió, sin embargo, aseveró que "este es un proceso que apenas empieza".

En su mensaje ante los integrantes del Comité Organizador, la senadora priista se dijo lista para abanderar a la oposición en la contienda por la presidencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Estoy lista, estoy preparada, tengo fuerza, tengo la madurez, tengo la energía y perdónenme, soy lo suficientemente seria como para no creer que la política mexicana es un vodevil o es una broma, yo tomó en serio a mi país y quiero a los mexicanos, confió en ustedes, confíen en mí", dijo.

Sobre el financiamiento para reunir las 150 mil firmas requeridas para continuar en el proceso, Paredes Rangel adelantó que convocará a sus amigos, organizaciones con las que ha trabajado para que la apoyen y utilizará parte de sus ahorros para sufragar los gastos que implicarán recorrer las calles en búsqueda de las rúbricas.