Xóchitl Gálvez aceptará seguridad militar para poder recorrer el país

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, informó que sí aceptó el apoyo de seguridad que le ofreció el general Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, sobre cuando acude a zonas de alto riesgo y en estados en donde la violencia esta al orden del día, pues ahora su condición es de personaje políticamente expuesto.

“Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos, o sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no estar con esa angustia de qué está pasando allá, o cuando llego a otra entidad, pues no sé, a Cajeme, en Sonora, donde…, de hecho el día que estuve en Cajeme había habido un pequeño enfrentamiento a dos cuadras de donde yo estaba, y lo que me dijo la gente de Cajeme que eso es cotidiano, que eso pasa todos los días, digo, ojalá algún día todos los mexicanos puedan salir”.

Ante la prensa, Xóchitl manifestó que le costaba trabajo aceptar que fuera para ella la seguridad “qué onda con el resto de mexicanos, lo que me explicó el general, pues es que en mi caso no soy cualquier ciudadano ya, o sea, que acepte yo que mi condición cambió al ser una posible candidata a la Presidencia de la República”.

Indicó que la propuesta es un trabajo de inteligencia que los militares hacen para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona, una pequeña célula de apoyo, con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente para garantizar que todo esté tranquilo, “es algo básico, no estamos hablando de un aparato militar ni mucho menos”.

La senadora panista agradeció al secretario de la Defensa Nacional su interés y su disposición para brindarle seguridad pues los procesos electorales se adelantaron.

Refirió que lo que le dijo el general Luis Cresencio es que de acuerdo con las circunstancias es importante que este proceso sea estable, “en pocas palabras no estaría bien que nos pasara algo a alguna de nosotras, en este caso de Claudia Sheinbaum y tu servidora, que son las dos personas que se perfilan a aspirar al cargo de la presidencia de la república”.

“Y me dio algunas propuestas que quedé en que voy a estudiar, básicamente creo que lo más complicado serían estados como Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, ahora Chiapas que se ha complicado, Michoacán, Sonora, ya, ya son muchos estados, Jalisco, donde sí sería importante hacer una coordinación”.

Xóchitl Gálvez acusó al partido Morena de difundir mentiras y provocar a la gente en contra de los integrantes del Frente Amplio, como los hechos ocurridos en Tabasco donde una señora le reclamó porque supuestamente “Xóchitl había dicho que los tabasqueños eran flojos”, esto según morenistas.

“Entonces habla un poco de cómo Morena siembra insidia para que cuando yo llegue haya una agresión, y con mentiras. Entonces qué bueno que me paré, qué bueno que pude dialogar y qué bueno que me pude enterar cuál era el enojo contra mí, o sea, yo nunca voy a tener miedo de preguntarle a la gente qué está pensando”, señaló Xóchitl Gálvez.

La senadora aclaró que el encargado de su seguridad será quien hable con la persona que el general puso, sobre todo para cuando vaya a los estados “voy a entrar a la Tepehuana, y voy a entrar a los Altos de Chiapas, y voy a entrar a las zonas…, o sea, ya el trabajo urbano se acabó, lo mío es 4x4, todo terreno”.