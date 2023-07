Ordena INE a AMLO, por tercera vez, no hablar sobre elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó, por tercera ocasión, al presidente Andrés Manuel López Obrador no hablar sobre procesos electorales, luego de que el 26 de julio el titular del Ejecutivo Federal exhibió en su mañanera una encuesta que favorece a Morena al colocar al partido oficialista por encima de los partidos de oposición en las preferencias electorales

En sesión extraordinaria, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias aprobaron por unanimidad medidas cautelares en contra del primer mandatario, solicitadas en una denuncia presentada por la representación del PRD en el Consejo General del INE.

Además de la orden de no hacer pronunciamientos sobre temas electorales, Presidencia tendrá que modificar o eliminar la mañanera del 26 de julio.

En controvertida mañanera, el presidente exhibió la encuesta y dijo esperar que el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no lo sancionaran y entendieran la importancia de difundir que no existe ningún fenómeno político que pueda frenar la cuarta transformación.

“Ya esto cambió y se los voy a demostrar, nada más por única vez. Y ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación, no hay nada; al contrario, parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, dijo el presidente en su conferencia.

Durante la discusión, la consejera Claudia Zavala, consejera presidenta de la Comisión, aseguró que las medidas dictadas no tienen como objetivo censurar las opiniones del presidente sino cuidar los procesos electorales e invitó al primer mandatario a no generar tensión.

“La invitación es a no generar condiciones de tensión en nuestro sistema ni de tensión en nuestra sociedad porque las contiendas electorales, que de por sí son complejas, pues van a tener un alto riesgo de reclamo frente a estas conductas que hoy estamos viviendo”, expresó.

La consejera Rita Bell López se sumó a la invitación al presidente de y agregó que no hay persecución sino una aplicación de lo que señala la Constitución.