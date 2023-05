INE aprueba medidas contra AMLO por manifestarse indebidamente sobre elección en Edomex

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó aplicar medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por manifestarse indebidamente respecto al proceso electoral del Estado de México y los programas sociales; con la determinación se tendrá que eliminar de los archivos audiovisuales y versión estenográfica de la mañanera del 24 de mayo sus declaraciones controvertidas y abstenerse a emitir nuevos en el mismo sentido.

Los consejeros que integran la Comisión determinaron como procedentes las medidas y tutela preventiva solicitadas por el PRD y Movimiento Ciudadano en denuncias que presentaron, por separado, en contra del titular del Ejecutivo por afirmar durante su conferencia matutina que hay una campaña mediática en su contra para influir en la elección del Estado de México y que “la oligarquía” no quiere que continúen los programas sociales que impulsa su administración.

No quieren la pensión a los adultos mayores; no quieren la pensión a las personas con discapacidad; no quieren las becas para estudiantes de familias pobres; no quieren el Jóvenes Construyendo el FuturoAMLO en su conferencia de prensa

Durante la discusión en la Comisión, la consejera Rita Bell López explicó que, a diferencia de su negativa de aprobar medidas cautelares en contra del presidente en denuncias pasadas, en esta nueva queja sí hay una mención textual de la elección del Estado de México y por lo tanto los dichos sí se encuadran en las prohibiciones contempladas en la ley.

El consejero Jorge Montaño refirió que si bien han resuelto quejas anteriores garantizando la libertad de expresión, ésta no es absoluta y se deben respetar los principios democráticos que se dan en una contienda electoral.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, dijo que se advierte una posible violación a los principios de equidad por parte del Presidente y por ello se aplicó la tutela preventiva para que no pueda generar un daño en el proceso electoral.

El 17 de mayo, los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño votaron a favor de negar medidas cautelares en contra de López Obrador por llamar a votar por su Plan C para que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso, hecho que fue controvertido por el PRD y Movimiento Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que finalmente los magistrados resolvieron a su favor.