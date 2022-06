Vamos bien, dice AMLO sobre estrategia de seguridad pese a cifra de homicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su estrategia de seguridad va muy bien, a pesar de que en lo que va de su administración hay más homicidios dolosos que durante en sexenio de Felipe Calderón.

En lo que va de la actual administración se han registrado de diciembre de 2018 a mayo de 2022, 118 mil 182 homicidios dolosos y tres mil 549 feminicidios lo que totaliza 121 mil 731 casos; sin embargo, López Obrador acusó que los medios de comunicación están en su contra.

“Vamos bien y lo puedo probar hasta con números, y desde luego que vamos bien porque yo tengo comunicación con la gente”, reviró a los cuestionamientos por el alto número de homicidios dolosos en el país.

“Estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no bastan las medidas coercitivas, esa es una visión conservadora, autoritaria”, deploró.

Sostuvo que en anteriores administraciones se practicaba el exterminio de delincuentes y recitó que en su administración no se piensa así, “primero vamos a las causas, que haya trabajo, oportunidades para el estudio, que se combata la pobreza, y lo segundo, que es importantísimo, cero corrupción y cero impunidad, que era lo que prevalecía, imperaba, la impunidad”.

"No vamos a cambiar la estrategia, que sigan atacándonos con su prensa vendida o alquilada, solo si el pueblo decide que hay que cambiar y llegan gobiernos como los de antes, entonces sí, pero nosotros no llegamos aquí para lo mismo, no somos más de lo mismo, somos diferentes a Salinas, Zedillo, Fox, Peña Nieto”, sentenció el presidente.

Finalmente, dijo que sus opositores están defendiendo una estrategia fracasada al pedir que se utilice toda la fuerza del Estado y la Ley del Talión ojo por ojo y diente por diente.

“Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y nosotros sí creemos en la readaptación, y no pensamos que la gente no tenga más destino que ser eliminada, si hay casos así de extremismo en violencia, es porque hay trastornos que originan la droga y otros elementos, pero el ser humano nace bueno”, sostuvo López Obrador.

Subrayó que su estrategia de seguridad lleva tiempo pero recalcó que va bien y aunque sostuvo que lo puede probar no demostró con datos su dicho.

“Es un proceso que lleva tiempo, pero vamos bien, vamos bien y lo puedo probar hasta con números”, subrayó.

López Obrador arremetió en contra de intelectuales críticos a su gobierno, como Denisse Dresser, Enrique Krauze y Aguilar Camín, así como en contra de los periodistas, también críticos, como Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret, y aseguró que sus opositores “pueden mantenerse en una burbuja” pues sostuvo que no conocen a la gente y “se regodean” por la violencia en el país, aunque justicio que “afortunadamente eso no es todo México”.

Finalmente, mencionó que lleva años recorriendo el país y conoce los pueblos de México. “He recogido los sentimientos de la gente, muchos de estos opinadores nunca han convivido con el pueblo, no saben qué es vivir en una comunidad”, criticó.