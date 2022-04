Mario Delgado dio aventón a ciudadanos para que votaran en la revocación de mandato

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, ofreció aventón para llevar a los ciudadanos a votar en la consulta por la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el político compartió que puso a disposición de la gente una combi para que pudieran participar en este ejercicio porque, según dijo, el INE colocó pocas casillas.

"¿Quieres votar? ¡Yo te llevo!", decía el mensaje en el vidrio de la parte trasera de la combi.

Decenas de ciudadanos le tomaron la palabra al líder nacional de Morena. Foto: @mario_delgado

Luego de que depositó su voto en la alcaldía Iztacalco, acompañó en la camioneta a varias de las personas que aceptaron el aventón.

Afirmó que esto no representa un acarreo y, en cambio, culpó al INE: “es la gente la que se está organizando, porque dos de cada tres personas que van a votar a su casilla va a estar en un lugar diferente al que siempre están acostumbrados”.

#YoYaVoté en la consulta de #RevocaciónDeMandato.



¡Estamos haciendo historia!#SomosMillonesConAmlo #MéxicoConAmlo pic.twitter.com/mehuBngpST — Mario Delgado (@mario_delgado) April 10, 2022

Prohibido que funcionarios y partidos hagan promoción: INE

Los casos de Mario Delgado y el de la Secretaría de Hacienda promoviendo la revocación de mandato fueron tema dentro de la Comisión de Quejas del INE, por lo que les ordenó que bajaran sus publicaciones de las redes sociales.

“Está prohibido hacer promoción sobre revocación de mandato a dirigentes de partidos políticos y a funcionarios públicos, así lo quiso el legislador, así está definido; si hay una irregularidad se debe hacer la denuncia correspondiente”, dijo el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, a los reporteros.

Sociedad Joven intenta burlar seguridad para reclamar a AMLO cuando emitía su voto

En posterior conferencia de prensa, el consejero presidente de INE, Lorenzo Córdova recordó a quienes están incurriendo en delitos electorales en esta jornada que “la ley será la ley, puede gustarnos o no”.

"Hay quienes dicen que los muertos votan, en México los muertos ya no votan, yo no he visto que un fallecido esté votando, lamentablemente hay fallecidos que aparentemente están en una participación ciudadana”, expresó.

Denuncian acarreos de Morena

En varias ciudades del país se denunció que Morena utilizó acarreos para llevar a la gente a participar en la consulta de revocación de mandato.

En Navolato, Sinaloa, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció el acarreo de votantes y otras malas prácticas.

Se observó un camión en la localidad de Yebavito, que era la segunda ocasión que regresaba transportando votantes del poblado vecino de Ejido Convención de Aguascalientes, situación que ocurría también con la llegada de otros camiones de las localidades cercanas.

Acción Nacional sospecha que en diferentes localidades se usan vehículos particulares, incluso en camiones para el traslado de los interesados en participar en la consulta.

Lo que sucedió en Mazatlán, donde trabajadores del Ayuntamiento en vehículos particulares acarreaban a pequeños grupos de votantes; al bajar o subir al automóvil les tomaban fotos para guardar la evidencia.

Trabajadores del Ayuntamiento en vehículos particulares, acarreaban a pequeños grupos de votantes; al bajar o subir al automóvil les tomaban fotos para guardar la evidencia. Foto: Carla Gonzalez | El Sol de Mazatlán

En Tijuana, aproximadamente una docena de personas fue llevada en una unidad de transporte público a la casilla especial ubicada al este del municipio.

El vehículo ingresó al estacionamiento de la plaza Paseo 2000, se detuvo frente a la casilla y comenzaron a descender hombres y mujeres que dijeron habitan en colonias como Terrazas del Valle y Tres Piedras. Tras votar, volvieron a la unidad y así se hicieron más viajes.

En Guanajuato, el PAN estatal publicó videos y fotos con personas acarreadas en los municipios de Salvatierra, León, Xichú, Tarandacuao, Celaya y San Felipe.

📍En Salvatierra acarreo de adultos mayores en casilla 2290 en San Isidro. pic.twitter.com/s6soidANJT — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) April 10, 2022 📍Casilla 1623 Timoteo Lozano Col. Las Margaritas en León,

acarreo de adultos mayores. pic.twitter.com/SbqRFtpy7o — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) April 10, 2022 📍León, más personas que han sido acarreadas. pic.twitter.com/bWPczOKJPb — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) April 10, 2022

En la comunidad de San Isidro también se registraron acarreos de al menos dos grupos de 20 personas provenientes de cinco comunidades que tuvieron que ir a votar a esa localidad.

Personas de las comunidades de La Estancia, San Isidro, La Calera, El Ranchito y La Esquina tuvieron que acudir a votar a la casilla ubicada en la primaria Benito Juárez de San Isidro, lo que implicaba una distancia de más de 15 kilómetros para algunos de los votantes.

Camión con acarreados sufre accidente

Un camión propiedad del ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, que llevaba gente a votar de la colonia La Victoria a la cabecera municipal se fue a un voladero.

Hasta el momento no se confirmado el número de personas heridas y si hay víctimas.

