¿Vacuna Covid para niños en Sinaloa? Salud analizará su aplicación

Culiacán, Sin.- Ahora que el presidente, Andrés Manuel López Obrador declaró que no descartan la aplicación de la vacuna Covid a niños que padecen una comorbilidad, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, indicó que, de iniciarse con este sector de la población, se analizará cada caso particular.

Explicó que hasta el momento, Cofepris ya reconoció la vacuna de la farmacéutica Pfizer para que se use en niños de más de 12 años, sin embargo, todavía no ha salido el documento oficial de autorización a nivel nacional.

Encinas Torres mencionó que es importante tener cubierto a todos los sectores y en el caso de los niños de más de 12 años, es relevante considerar la aplicación de las dosis.

“Sería bueno, desde el punto de vista de salud pública, siempre es bueno cubrir a la población, a la mayor parte que podamos, se sabe que son menos los afectados, pero también es un sector que pudiera ser cubierto y se analizará cada caso particular, en tanto no entre la autorización formal”, precisó.

El Secretario de Salud, comentó que, por el momento, no hay una urgencia para inmunizar a los menores de edad, esto, pese a que se han presentado contagios, decesos y se han hospitalizado niños con Covid-19.

En el caso de los niños, destacó que hay dos herramientas para enfrentar la pandemia, una de ellas es la vacunación y la otra, es el autocuidado que cada familia lleva a cabo.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

En cuanto a la denuncia que realizó la diputada, Karla Montero, por la falta de camas covid en los hospitales de Culiacán, señaló que se ha avanzado en la reconversión hospitalaria acorde al aumento de casos que se presentan.

“Hay espacios, hemos ido reconvirtiendo de manera progresiva, paulatina, no al 100 por ciento, todas las camas, porque no ha sido necesario, pero sí tenemos camas para atender pacientes”, subrayó.

Encinas Torres, añadió que la ciudadanía no se debe de sentir desprotegida para la atención hospitalaria, y en el caso de Culiacán se tiene el nuevo Hospital General con camas disponibles.

“Si es necesario llegar a reconvertirnos al 100 por ciento, ejemplo, el Hospital Civil tiene 100 camas, todavía le quedan fácilmente 70 camas para reconvertir, nos queda muy claro que la emergencia sanitaria ahorita es Covid-19”, aseguró.

Mientras tanto, la aplicación de la vacuna Covid para niños en el estado continuará a la espera de que se apruebe su aplicación en el territorio nacional.





















