Transportistas sostienen el récord de más infracciones en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -A fin de tener un panorama de las condiciones del servicio del transporte público, la delegación de Vialidad y Transporte en Mazatlán, está transparentado con las diferentes agrupaciones de este sector el récord de boletas de infracciones a las que se han hecho acreedores sus chóferes.

El delgado Daniel Brito Rojas, explicó que mes con mes se envía un oficio a las agrupaciones transportistas con el número de infracciones recibidas y el nombre del chófer que la cometió, a la par que se les hace una invitación a trabajar coordinadamente para abonar al bienestar de los pasajeros y a la mejora del servicio del transporte público.

"Ahora vamos a transparentar también las infracciones a los dirigentes de las agrupaciones a fin de que tengan conocimiento de cuál ha sido el récord de boletas de infracciones que han tenido y también los choferes que están en estas infracciones, para que puedan de cierta manera estar informados sobre las condiciones del servicio del transporte público así como de los operadores que han sido detectados por parte de la delegación y hacerles una atenta invitación a trabajar coordinadamente para abonar al bienestar de la sociedad y a la mejora del servicio del transporte público en el municipio", explicó.

Agregó que es motivo de infracción no acatar las indicaciones del inspector, no portar la tarjeta de circulación, el gafete de actitudes, la licencia de conducir, el exceso de personas en el transporte, exceso de ruido, actos de mala conducta en la vialidad, estacionarse en lugares no apropiados, entre otras, siendo la más frecuente la tercera.

La infracción más común es no portar el gafete de actitudes. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Estamos en proceso de que todas esas personas que no renovaron en aquel entonces por motivo de pandemias se esténordenando, por eso son muy frecuentes (infracciones por no traer gafete de actitudes) pero también hay que sumarle que a veces el chofer no se da la tarea porque atiende X o Y cosas para eso les estamos pidiendo que vayan y hagan su curso en ICATSIN", agregó.

Plan de carrera

Brito Rojas consideró que hace falta en las universidades la generación de programas académicos orientados al transporte público como técnicos superiores, de esta manera ir profesionalizando al chófer.

"Hace falta también que las agrupaciones entren en el plan de no ver a los choferes como la persona que mueve el transporte público del camión, son personas que tiene que desarrollarse profesionalmente, que tiene familia, no digo que no lo hagan, pero hace falta entrar en esa dinámica de hacer comunidad y que los choferes se encuentren el sentido de pertenencia y un lugar para desarrollarse, pero también hace falta que haya en las universidades impulso para la generación de programas académicos orientados al transporte público u orientados como técnicos superiores", consideró.