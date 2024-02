¿Te ha pasado? Mesero devuelve “propina incompleta” y causa críticas en redes

Mazatlán, Sin. -Un incidente en un restaurante de Mazatlán, Sinaloa, ha generado debate después de que un mesero decidiera devolver parte de la propina a un cliente por no alcanzar la cantidad completa del 10 por ciento.

La situación comenzó con Eduardo Ramírez, cliente que acudió al local a degustar de los alimentos, quien al intentar dejar la propina sugerida del 10 por ciento, se quedó corta por seis pesos.

También puedes leer: Restaurantes de la zona rural mantienen buena ocupación los fines de semana

"Amigos, fui a este restaurante en Mazatlán, Sinaloa y quise ser 'buena onda' y dejar la propina que sugiere, me faltaron 6 pesos para completar la propina del 10 por ciento, ya que no llevaba más efectivo. Así que así le di al mesero el dinero. Acto seguido el mesero regresa a mi mesa y me entrega el ticket rayado de esa manera con la carita y me regresa la propina 'incompleta' que le había dado", mencionó el comensal.

En modo de respuesta, Eduardo compartió en redes sociales que le dejó un recado al mesero y encargados del lugar, para que exijan mejores condiciones laborales, específicamente con los salarios.

#CirculaEnRedes | El restaurante MANÉ de Mazatlán, Sinaloa está en boca de todos luego de que un cliente hiciera pública su historia en la que cuenta como es que el mesero que lo atendió le devolvió la propina por no ser la "sugerida".



📸: Redes pic.twitter.com/vZjuDJqI93 — Defensa del consumidor mx (@Dconsumidormx) February 22, 2024

"La verdad se me hizo muy mala onda de su parte y le dejé esa notita con amabilidad. Piensan que ya es obligatorio dejar propina y no exigirle al patrón que de buenas condiciones laborales." Mencionó Eduardo Ramírez.

El incidente ha generado opiniones encontradas entre los usuarios, algunos respaldando la acción del mesero.

"El sueldo es lo de menos, si no te alcanzaba para la propina mejor no lo des, yo así mejor no voy a un restaurante", mencionaba un usuario en redes.

La discusión también ha abierto el debate sobre la obligatoriedad de dejar propina y la responsabilidad del empleador en proporcionar condiciones laborales adecuadas.

"La propina no es obligatoria porque el negocio es de otro, yo soy consumidor ahí, el que le deben de exigir es al patrón, no al cliente", comentó otro perfil de redes sociales.