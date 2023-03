Suspensión definitiva a favor de la UAS no detiene reforma: Feliciano Castro

Culiacán, Sin.- Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, manifestó que la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa no se detendrá, a pesar de que el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Los Mochis, concedió la suspensión definitiva de la Ley de Educación Superior del Estado.

"El proceso legal no socava, no disminuye, nuestra convicción. Tampoco la necesidad de reformar la reglamentación interna", dijo.

También te puede interesar: Otorgan suspensión definitiva a UAS por Ley de Educación

Castro Meléndrez argumentó que esta suspensión significa que las cosas quedarán como están hasta el momento que se dicte sentencia.

"Hemos interpuesto los recursos de queja contra la admisión de la demanda y el otorgamiento de las suspensiones provisionales en este y otros amparos que promueve la universidad", detalló.

Asimismo, declaró que se interpondrá un recurso de revisión ante el tribunal colegiado de Mazatlán para que se revoque la decisión.

Sin validez

Por otro lado, Feliciano Castro agregó que están a la espera que el Colegiado decida sobreseer la demanda.

"La universidad no tiene interés jurídico y no tiene derechos humanos, en tanto de que es un ente oficial, no una persona", señaló.

Otra versión

El diputado Luis de la Rocha considero que la aprobación de la Ley de Educación Superior del Estado se hizo a prisa y esto ha generado conflicto entre la universidad y el Congreso.

"Hay que ser más cuidadoso con los procesos legislativos", comentó.

Asimismo, discrepo con Castro Meléndrez respecto al estatus jurídico de la universidad. "La personalidad jurídica, quien la haya interpuesto, tiene una representatividad legal, así nomás, es totalmente viable", mencionó.