Suelo parejo para la terna de los aspirantes a Fiscal: diputado de Morena

Culiacán, Sin.- "¡No hay línea!", se defendió el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, César Ismael Guerrero, al salir al paso sobre los cuestionamientos que se han hecho en la decisión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para la elección de la quinteta de los aspirantes a Fiscal General de Sinaloa.

El diputado de Morena, negó que la línea sea para favorecer a Sara Bruna Quiñonez Estrada, al asegurar que al momento de que llegue la terna que enviará el Ejecutivo al Congreso del Estado, los participantes deben de estar tranquilos porque el piso está parejo para todos.

La Alianza Mexicana de abogados, es uno de los que han señalado que el proceso de selección de fiscal general de Sinaloa es mera simulación y por el contrario, hay línea para que la jueza retirada Sara Bruna Quiñónez, sea la titular de la Fiscalía General del Estado, ya que el gobernador ha manifestado que pudiera ser una mujer.

“No, no significa una línea, es una preferencia que sería muy buena, muy saludable para la Fiscalía, pero al final de cuentas vamos a analizar los perfiles como deben de ser, ya que los tengamos en nuestro poder”, puntualizó.

Insistió que hasta el momento nadie ha hablado con él para tender la línea, “son ustedes los reporteros los primeros que me preguntan sobre el tema”.

Incluso señaló que pudiera ser que la semana próxima el gobierno del estado les haga llegar la terna al congreso.

“Todavía no está, todavía no la tenemos, todavía no la tenemos, todavía no hay una fecha no hay nada definido. Nosotros consideramos que va a ser la próxima semana”, repitió.













