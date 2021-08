Sólo plazas y restaurantes piden certificado de vacunación Covid en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Pese a indicaciones del Ayuntamiento de Mazatlán, la mayoría de los establecimientos no piden todavía el certificado de vacunación contra el Covid-19.

Empleados de mercados, comercios del Centro y algunas plazas comerciales manifestaron que sí saben de la nueva norma sanitaria, sin embargo, no lo solicitarán hasta que se les dé la orden de manera oficial.

Matilde, de la colonia Montuosa, acudió este lunes un restaurante en la Zona Dorada y como no portaba el certificado de vacunación contra el Covid-19, no le permitieron entrar y tuvo que regresar a su casa.

"Yo no sabía lo del certificado y cuando llegué al restaurante no me dejaron entrar, sí hace falta más difusión para que toda la gente esté enterada de las nuevas disposiciones", dijo.

En el caso de La Gran Plaza sí se pide el comprobante, pero no se impide el acceso a quien no cuente con su certificado, sino que se le hace saber que es una obligación a donde quiera que vaya, además de que en los establecimientos en su interior habrá otro filtro de acceso.

El vicepresidente del mercado municipal “Miguel Hidalgo”, Óscar Tirado Bernal, manifestó que, más que imponer esta orden del municipio, se busca convencer a la gente de la importancia de vacunarse y portar el documento, garantizando que, al ingresar a un sitio, todos ya cuentan con el biológico y corren menos riesgo de contagiarse, más en esta tercera ola del Covid que pega en el puerto.

Señaló que han sido flexibles con sus clientes y les hacen saber que en los próximos días deben tener este documento para entrar y los trabajadores portarlo. Pero los filtros sanitarios están firmes.













