Solo dos comercios fueron multados en Mazatlán por no respetar protocolos

Mazatlán, Sin.- Este fin de semana se tuvo mucha afluencia de visitantes en Mazatlán, no solo en los antros, bares y centros nocturnos, sino también en el Malecón, playa y Centro de la ciudad, donde se acató el uso del cubrebocas.

Nayla Velarde Narváez, Oficial Mayor del Ayuntamiento, indicó que las personas ya utilizan el cubrebocas de manera habitual, pero que en la zona de playas sí se lo retiraron, algo que considera normal, mientras que en los lugares de diversión y plazas comerciales, los protocolos siguen firmes.

Informó que en este fin de semana solamente aplicaron dos multas a comercios, por no acatar las medidas sanitarias por el Covid-19.

“Recuerden que estamos en un aforo casi al límite, entonces la mayoría de los señalamientos son por aforos y la otra excuso por la cual te pudiera multar es por no respetar protocolos, quiere decir que en tus entradas no tengas tus filtros, no estén pidiendo el cubrebocas; el cubrebocas se pide al ingresar y por lo regular en antros, bares y restaurantes están consumiendo, ya sea bebida o comida, y es normal que se lo quiten, es pues eso que no hubo multas, porque todos tienen sus filtros sanitarios e ingresan con el cubrebocas”.

Agregó que las dos multas a comercios fue porque, en un caso, no se tenía el permiso, y el otro, un vendedor tolerado, tampoco tenía permiso para estar en la zona de playa, por lo que fue sacado de ese lugar.

Destacó que los dueños de antros, bares y centros nocturnos están respetando los aforos del 90 por ciento, al igual que los hoteleros.

Finalmente, informó que será en esta semana cuando se definan los temas de la Semana de la Moto y los festivales de música que se realizarán en el puerto.