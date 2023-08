Sin fluir pagos del programa de Segalmex a productores de maíz en Sinaloa

Culiacán, Sin. -Después de meses de complicaciones por la comercialización del maíz en Sinaloa y venta del grano en el programa de Segalmex, los pagos a productores siguen sin fluir y sin dar certidumbre para el próximo ciclo agrícola en el estado.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Marte Vega Román, dijo que los pagos no andan bien debido a la falta de fluidez.

“Los pagos no han fluido y están muy a destiempo. La otra gran cantidad de producción una ya se ha vendido, la que no entra a ningún esquema a precios bajos, en un inicio era de 5 mil 200 pero ya bajo de esos precios, y no hay compradores”, señaló.

Añadió que el tiempo sigue corriendo y los intereses de los préstamos de los productos también.

El líder agrícola señaló que productos debajo de 15 hectáreas de producción entran al programa de Segalmex. Sin embargo, desconocen cuántos entraron y cuantos faltan por entrar, por lo que todos los que deberían de entrar no han podido así como no han podido vender por falta de compradores.

El presidente de la CAADES explicó que con esta situación se viene la incertidumbre de cómo van a salir librados en el tema agrícola en Sinaloa y como le harán para el siguiente año, por lo que hoy sostuvo una reunión con el secretario de Agricultura Nacional, para ver detalles en el tema.

“Seguimos haciendo gestiones, tengo reunión con el secretario de agricultura Villalobos, para plantearle la situación real que estamos viviendo en Sinaloa, ver cómo salir bien librados del ciclo pasado y cómo le vamos a entrar al ciclo que viene”.

Detalló que muchos productos quedarán en cartera vencida y no serán fácil los créditos para poder entrar al próximo ciclo agrícola en Sinaloa.

Finalmente, señaló que el día jueves se realizará una manifestación de productores en el municipio de Guasave, con efecto de tener respuestas ante la desesperación por falta de pagos y soluciones.