Sin analítica de datos, gobiernos de Sinaloa son más susceptibles a corrupción

Culiacán, Sin.- Juan Carlos Olarte, Gerente de Conocimiento de Soluciones y Productos de Infórmese, señala que la implementación de analítica avanzada en el gobierno del estado de Sinaloa, mejoraría los resultados a menor costo y en beneficio del pueblo, cerrando la puerta a la corrupción.

Según Olarte, en Latinoamérica los gobiernos son más susceptibles a este tipo de actos, ya que, según esto, gran cantidad de procesos oficiales continúan siendo en papel; hecho que ocurre en algunos municipios de Sinaloa, ocasionando discrecionalidad en la toma de decisiones afectando a quienes más necesitan de estos recursos.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

Como muestra de ello Olarte recordó un caso que hace algunos años trabajaron en Colombia, donde encontraron que existían 561 mil 277 niños “fantasmas”, los cuales ocasionaban al país cerca de 218 millones de dólares al año, dinero el cual podía ser dirigido a otros fines o programas sociales del gobierno.

“Con base en esa experiencia en Colombia, definitivamente los gobiernos en México, incluido el gobierno de Sinaloa y sus municipios, son más susceptibles a la corrupción sin la analítica de datos. Ésta aporta bastante al proceso de monitoreo, cumplimiento y control”.

Asimismo, Juan Carlos manifiesta que, en México, en sus tres niveles de gobierno recomienda que se involucre la analítica en sus procesos de vigilancia y control, así como los procesos de contratación que se realizaban en papel se muden a las plataformas digitales, para así cerrar puertas a actividades indebidas.

Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Culiacán

En la actualidad existen distintos enfoques sobre la corrupción en México, el estudio Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, elaborado por Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Vance Center for International Justice, ubican al país el antepenúltimo lugar en el combate a esta materia.

Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2020, presentada hace poco por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en el 2020 el 71.5 % de las unidades económicas en México consideró que los actos de corrupción eran regulares, lo cual representa una reducción del 82.2 por ciento reportado en 2016.

Olarte hizo referencia, también al Open Contracting Data Standard, que es un estándar de datos abiertos gratuito para la contratación pública, que ha sido implementado por más de 30 gobiernos en todo el mundo.

Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Culiacán

En el país, en mayo de este año, la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, destacaba la propuesta de Contrataciones Abiertas para consolidar una cultura de datos abiertos en México, misma que está ceñida a la iniciativa internacional promovida por Open Contracting Partnership, señaló Juan Carlos.

"En los últimos 20 años, México ha sido uno de los países latinoamericanos que más legislación y procesos de transparencia anticorrupción ha implementado y en cada uno de ellos han contado con un elemento importante de tecnología que ha permitido expandir ese impacto de esfuerzos originados en el ámbito social. El más reciente fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y con la analítica de datos, puede mejorar la vigilancia y control", finalizó.













