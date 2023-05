SEPyC puede retener cheques sin comprobar corrupción, asegura Domínguez Nava

Culiacán, Sin.- La Secretaria de Educación Pública y Cultura, puede detener los pagos de trabajadores sin comprobar la existencia de actos de corrupción, señaló la titular de la instancia, Graciela Domínguez Nava.

La secretaria indicó que se están efectuando investigaciones contra trabajadores porque supuestamente fueron favorecidos en la entrega de plazas de maestros y que no se están presentando a trabajar en las aulas.

"La normatividad marca que cuando nosotros detectamos que hay evidencias o sospechas de una asignación de plaza irregular, tenemos la facultad para hacer la suspensión del pago y abrir una investigación. Si la investigación concluye que en ciertos casos todo está regular, todo se va a restituir", declaró.

Cabe recordar, que un grupo de manifestantes se congregaron en la SEPyC denunciando la retención de los cheques, asimismo, en la movilización, el vocero de los quejosos señaló que las plazas que tienen estas personas competen a otras áreas que no es la docencia. De igual forma, en dicha protesta se enfatizó que son 125 trabajadores afectados y que no han recibido un informe claro de su estatus por parte de la Secretaría.

No son 125

Por otro lado, Domínguez Nava dijo que las personas que están siendo investigadas por el Órgano de Interno de Control y la Secretaría de Transparencia no son los 125 que denuncian la retención de sus cheques.

Comentó que no puede revelar el número real de trabajadores irregulares que se encuentra bajo sospecha debido a que esto podría entorpecer el proceso.

"No es ese número los que están afectados, vamos a dar la información en su momento, ninguno de los números que se han manejado públicamente corresponden, no vamos a dar información antes para no entorpecer las investigaciones que está haciendo transparencia y el órgano interno de control", expuso.