Se llena de basura el Centro de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los problemas de la recolección de basura son una constante en las colonias populares de Mazatlán, sin embargo, últimamente se ha visto también en el primer cuadro de la ciudad, específicamente a los alrededores del mercado Pino Suárez.

Se ha observado que en la esquina de las calles Leandro Valle y Benito Juárez, hay días que amanecen los montones de bolsas con basura y en otras ocasiones, a pleno medio día, cuando más afluencia de turismo y clientela hay en esta zona comercial, también hay gran cantidad de desechos acumulados.

Un comerciante ambulante de los alrededores del centro de abastos menciona que ha tenido problemas con otros compañeros, que le reclaman que no tiene limpia su área de trabajo o le exigen que él le llame la atención a quien va y tira la basura.

Él comenta que cuando llega en la mañana y ve basura regada, la junta en bolsas negras o la deposita en los contenedores; no obstante, argumenta qué el no es quien para llamarle la atención a nadie, pues no es ninguna autoridad, además de que la gente debe ser responsable con sus residuos.

De lo que ha observado, es que algunos locatarios del mercado llevan su basura a esa esquina con tal de tener impecable los alrededores del recinto y todo se acumula con los desechos que sacan los comercios establecidos de esa calle.

Por otra parte, Alejandro Ontiveros, secretario de la Unión de Locatarios, menciona que al mercado, específicamente, se le da el servicio de recolección tres veces al día, todos los días; de 7:00 a 8:00 de la mañana; de 2:00 a 3:00 de la tarde y de 4:00 a 5:00 de la tarde, aproximadamente.

Agregó además que su punto de recolección es sobre la calle Melchor Ocampo.

"Cuando el camión llega, los barrenderos tocan la campana, ya sabemos que llegó el camión de la basura y que dura una media hora máximo", agregó.

Ontiveros dijo desconocer cómo se le brinda el servicio a los demás comercios, si es una cuestión de coordinación de horarios o si de plano el camión sí está fallando.

Mientras “son peras o manzanas”, añadió el comerciante ambulante, todo eso genera una mala impresión para el turismo.

EL PUNTO

La esquina de las calles Leandro Valle y Benito Juárez continuamente está llena de basura que no se recoge a tiempo.









