Se investigará supuesto caso de profesor acosador en secundaria de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Tras haber sido denunciado en el “tendedero del acoso” el pasado viernes 8 de marzo y haberse realizado una manifestación este lunes en el plantel, se pondrá en investigación un supuesto caso de un profesor acosador en la Secundaria General “Doctor Eligio Díaz V” de Escuinapa.

Fue un grupo de alumnas de la institución, quienes en el tendero denunciaron conductas inapropiadas por parte del profesor Jesús “N”, lo cual las hacía sentir víctimas de acoso por parte de este.

“El profesor Jesús N acosa a las alumnas”

“Profe, no nos mire más las piernas”

Este señalamiento se llevó hasta el plantel, donde este lunes también instalaron algunos carteles con escritos señalando al profesor, generándose un conflicto en la institución, en donde un sector de la comunidad estudiantil estaba en la postura de defender al señalado.

Ante tal situación, Marco Antonio Arias Martínez, director de la institución educativa, expuso que a pesar de ser un caso que involucra a alumnos y un maestro, a él como autoridad de la secundaria no se le había realizado denuncia o señalamiento alguno.

“Puede ser delicado si lo dejamos sin investigar si va a ser delicado, yo ya comenté con mis superiores desde el sábado por yo me enteré ese día, me hubiera gustado enterarme antes, yo le comentaba a los niños, que es un caso delicado y el director no fue enterado por nadie y que hay varias instancias por las que se puede hacer”.

Detalló que además de él, a ninguna otra persona como lo son el tutor, el prefecto o Trabajo Social, “Nunca fue informado nada, nuestra Trabajadora Social se sorprende porque ella tampoco fue informada de nada, hasta el día 8 de marzo, como que es un día propicio para levantar una acusación”.

Agregó que al darse este señalamiento y por la delicadez del asunto a tratar, se le dará el seguimiento y tratamiento debido para dar la solución correspondiente e implementar las medidas que sean necesarias.

“Ya hablé con mis superiores y si amerita una investigación para saber si es cierto lo que las niñas dicen, porque ellas tienen su palabra, las acabo de escuchar y no se va a echar en saco roto de ninguna manera porque ellas tienen su derecho a expresarse, pero detrás de cada derecho tenemos un deber y el deber es precisamente dar con la realidad, yo no digo que sean mentiras”.

Por último, externó que el profesor señalado seguirá laborando con sus horas mientras se lleva a cabo la investigación.

“Mientras no se hace una investigación a fondo no lo puedo separar porque él tiene una obligación y se le está pagando, esto más pronto que tarde va a tener una resolución” concluyó.