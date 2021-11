Se desperdicia el agua potable en la colonia Azteca

Mazatlán, Sin.- Cuando no son aguas negras, es agua potable, dicen los vecinos de la avenida Pino Suárez en la colonia Azteca, el caso es que siempre hay escurrimiento de líquido por la vialidad.

Entre las vías del tren y la calle López Mateos, hay una tubería rota, la cual comentan los colonos, la rompió una empresa que hace algunos meses metió tubería para gas domiciliario.

Don Apolinar, que vive al pie de la avenida, está enfadado de la situación, ya que debido a los encharcamientos el agua se mete hasta su casa.

"Está roto un tubo y en la mañana no se puede ni caminar, los vecinos ya estamos enfadados, la Jumapam no dice nada, no han venido, aunque eso lo hicieron unos que andaban metiendo un tubo de gas y no arreglaron", comentó.

El señor David menciona que nunca se instalaron las tomas domiciliarias del gas, sólo rompieron el pavimento y ya no lo dejaron bien; la calle quedó desnivelada y con formación de baches.

"Según una compañía iba a meter una tubería para el gas domiciliario, pero no hicieron nada, no pusieron tomas. Pasa la gente y los carros las bañan de adrede, se hacen hasta acá para levantar agua", mencionó.

La fuga lleva más de un mes y por las noches, cuando hay más presión, es cuando más escurrimientos se generan, dejando casi intransitable la avenida, pues también los conductores le sacan la vuelta a los baches y charcos.

El encharcamiento alcanza ya los 200 metros de distancia, desde un taller de motos por la Pino Suárez, hasta la calle Sor Juana Inés de la Cruz.

"Aquí siempre hay derrames, cuando no es de aquí es de allá y cuando no es agua sucia es de agua potable, los que más sufren son los vecinos de las calles de abajo, porque llega un punto en el que el agua ya no corre", señaló otro vecino.

UBICACIÓN

Entre las vías del tren y la calle López Mateos, en la colonia Azteca, hay una tubería rota desde hace más de un mes.









