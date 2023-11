Rocha Moya enfrentará manifestación de la UAS en su segundo informe

Culiacán, Sin. -Luego de que el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, incitara a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa para manifestarse en el Congreso local durante el segundo Informe de Gobierno de Rubén Rocha Moya, este último afirmó que encarará la movilización.

El mandatario aseguró que en el estado hay libertad de expresión, por lo que la concentración de trabajadores y estudiantes universitarios no será reprimida de ninguna manera.

"Yo estaré atento para que lo hagan con toda libertad, es un ejercicio de gobierno, no estoy haciendo nada malo, al contrario, lo que queremos es tratar de corregir el desaseo del manejo de los recursos en la universidad. No hay ninguna razón para que protesten para proteger a las personas que están imputadas por corrupción, pero si ellos tienen esa idea, está bien; me queda muy claro, no son los universitarios, son los afiliados de un partido", declaró.

El evento

La comparecencia del titular del poder Ejecutivo local ante los diputados que integran la 64ª legislatura está programada para el próximo miércoles 29 de noviembre.

Allí el mandatario responderá ante el trabajo desempeñado por su administración durante su segundo año de gobierno.