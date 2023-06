Rocha Moya da luz verde para terminar ciclo escolar por altas temperaturas

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dio su consentimiento para que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado (Sepyc) finalice el ciclo escolar debido a las altas temperaturas.

En este sentido, Rocha Moya también se dirigió a los directores de los planteles que tienen mayores problemáticas con el calor, dijo que tuvieran el criterio para valorar la suspensión de clases.

También puedes leer: Verano 2023, ¿cuándo inician las vacaciones y cuanto durarán?

"De aquí en adelante y se los digo yo, que me disculpe la Secretaria, tienen la aprobación nuestra para que ya cierren el curso y donde no lo han cerrado y tienen problemas de calor, no estén trabajando, manden a los niños a su casa", manifestó.

El gobernador lamentó que haya planteles que no cuenten con aires acondicionados e hizo el llamado a la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez Nava, para que retome su petición de culminar el ciclo.

Las temperaturas de Sinaloa

Según los reportes del clima de las últimas semanas, en Sinaloa se han alcanzado temperaturas mayores a los 45 grados centígrados.