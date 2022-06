Repuntan atenciones por padecimientos en vías respiratorias en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Hasta un 100% han aumentado, en el último mes, las atenciones por padecimientos en vías respiratorias en la Cruz Roja de Mazatlán.

La coordinadora de médicos, Jaqueline Valerio Ramos, aseguró que en el mes de mayo hubo 57 atenciones, el doble de las que se tuvieron en el mes de abril, mientras que en lo que va de junio, llevan ya 32 pacientes atendidos por esta causa.

Resaltó que hasta un 40% de las consultas son en menores de edad y que la afección más común es la rinofaringitis.

Agregó que el principal motivo por el cual repuntaron este tipo de infecciones pudieron ser los cambios de clima repentinos, además de las alergias, aunque tampoco se descarta que esté asociado al rebrote de casos de Covid-19.

"A ciencia cierta no podemos decirle si son portadores de Covid o no hasta que se hacen la prueba. Si el tratamiento que están llevando no funciona, o se presentan algún otro síntoma, o si otro miembro de la familia empieza con los síntomas o un cuadro más completo de Covid-19, entonces sí, a realizarse una prueba", agregó.

Pruebas Covid

Pese al rebote de contagios por el virus, la demanda de pruebas Covid en la benemérita institución ha sido muy baja.

"El mes pasado solamente tuvimos tres pruebas, todas fueron negativas. Este mes llevamos seis pruebas, de las cuales una ha sido positiva", indicó.

No obstante, añadió, el llamado es a seguir con las medidas de protección, como usar el cubrebocas en espacios cerrados y el lavado constante de manos.

"No sabemos si en determinado momento pudiéramos estar enfermos de alguna otra cosa, traer las defensas bajas y no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo o llegar nosotros a infectar a un familiar, algún conocido, que se le pudiera llegar a complicar", exhortó.

Horario de pruebas

El horario para realizarse la prueba de Covid-19 es de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes; y sábados de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El costo es de 650 pesos.