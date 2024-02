Registra Carnaval de Mazatlán afluencia de 992 mil 842 personas

Mazatlán, Sin. -El Carnaval de Mazatlán registró una afluencia de 992 mil 842 personas, dieron a conocer las autoridades municipales al entregar los resultados del operativo de seguridad.

En rueda de prensa se informó que hubo un aforo de 759 mil personas en ambos desfiles; 165 mil 142 en Olas Altas: 54 mil 700 personas en el estadio Teodoro Mariscal y 23 mil en la plazuela Machado.

Presumen saldo blanco

La Secretaría de Seguridad Pública presumió un saldo blanco al no registrarse decesos en la zona carnavalera (malecón, Zona Dorada y estadio), se hicieron total de 120 detenciones; 99 por alterar el orden público, hubo algunas riñas que no pasaron a mayores; no se tuvieron detenidos por hechos delictivos.

La coordinación de Protección Civil informó 119 atenciones médicas, 80 en Olas Altas, 32 en el desfile y 7 en el estadio, así como 15 bañistas rescatados en el mar.

Sillas decomisadas resguardadas en el patio del palacio municipal. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

El Sistema DIF canalizó con sus familiares a 22 menores extraviados.

Decomiso de sillas

Oficialía Mayor aplicó 200 multas: 62 por lucrar con sillas en el malecón, 136 por ejercer el comercio ambulante sin permiso, una por conectarse al alumbrado público y una más por el acaparamiento de espacio en el malecón con un templete.

Se decomisaron en total mil 850 sillas y 5 mesas.