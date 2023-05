Reducción a horas laborales será contraproducente: Empresarios

Culiacán, Sin.- Luego de que se anunciara la aprobación de la iniciativa de ley para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, empresarios sinaloenses consideran que podría provocar un incremento en el costo de los productos y los servicios, además el despido de cientos de empleados.

Ante esta situación, Julio César Silvas, integrante del Colectivo de Organizaciones y Empresarios CORE 33, señaló que con esta reforma a la ley algunas empresas se verían obligadas a reducir su planta laboral y dar un paso importante a la tecnificación de algunas plazas.

“Tienes que producir más o vender más o subir precios, pero habrá empresas que no podrán hacer eso, entonces, definitivamente, va a impactar en el despido de gente porque habrá empresas que no puedan, y va a impactar a lo mejor en la modernización de las empresas, algunas se van a tecnificar por completo, hay giros que incluso están en posibilidades de tecnificarse 100 por ciento, lo cual significa que no van a necesitar personas”, indicó.

En ese mismo sentido, la restaurantera, Alma Cecilia Inzunza Campos, señaló que esta ley provocaría un incremento considerable en los costos de producción de todos los sectores, lo que traducirá en un alza a los precios que paga el consumidor final.

“No lo vamos a pagar los empresarios, entendámoslo, lo vamos a pagar todos los ciudadanos, ustedes, nosotros. Porque todo va a tener que subir, si el costo va a ser más alto, el súper nos va a subir las cosas, todo, los restaurantes, los servicios, todo sube”, lamentó.

Llamado

Por ello, los empresarios hicieron un llamado a las autoridades a dejar de lado estas propuestas “populistas” y trabajar en una reforma de manera integral que permita un mejor poder adquisitivo, que todos los trabajadores tengan el derecho a la salud y la vivienda asegurados, que las madres tengan disponibles guarderías y se generen mejore condiciones para que el ciudadano tenga mejor calidad de vida.