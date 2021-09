Rechazan “barrido” de indigentes en Mazatlán los días de cruceros turísticos

Mazatlán, Sin.- El coordinador del Juzgado Cívico, Martín Iván Martínez, rechazó que haya un incremento de personas infractora detenidas, sobre todo de indigentes, el día que arriba el crucero turístico "Carnival Panorama".

Ante la denuncia de personas que en la noche del martes y la madrugada de miércoles patrullas municipales hacen "un barrido" de indigentes de la zona turística y los llevan a Barandilla, aseguró que no puede ser cierto.

Puso de ejemplo que actualmente, la mañana de este miércoles había sólo infractores, dos por supuestamente tirar escombro en un triciclo y uno sorprendido arriba de un domicilio.

Aclaró que el barrido lo hacen las patrullas de Seguridad Pública y ellos sólo se encargan de remitir a las personas infractoras en su momento, pero en lo referente a los operativos es Seguridad Pública.

"Si en su momento nos hemos enterado de esas situaciones no es que se haga un barrido, sino lo que hacen ellos es un operativo que buscan la seguridad de la ciudadanía, cuando ven ese tipo de personas que andan en la calle, personas que tengan mal aspecto en el sentido que anden haciendo cosas indebidas, uno lo que hace es llamarle la atención, pedirle que se retire y ya en su momento la persona se pone altanera entonces la remiten para acá, en esos casos, pero ya en esos casos, ellos, Seguridad Pública es la encargada de hacer el operativo”, explicó el funcionario municipal.

Descartó que el día de la llegada del crucero turístico se dé un incremento de infractores, porque ahora con la pandemia se busca la salud tanto de los compañeros como de la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola, rechazó que exista el retiro de personas que se encuentran en la vía pública.

“No, no existe, si nosotros llegáramos a recibir un reporte de alguna persona que ande molestando, sea cualquier tipo de persona, tenemos que acudir y atender el llamado que hace la ciudadanía al 911, pero no se hace un operativo especial de ningún tipo de barrido ni nada de eso”, aclaró el Jefe Policiaco.









