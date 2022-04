Rechaza el Químico acarreo de personas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Luego de rechazar que se dé el acarreo de personas para que participen en la consulta de revocación de mandato de este domingo, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se mostró satisfecho con la participación de la ciudadanía.

“Yo les dije con mucho tiempo, la gente va a salir a apoyar al Presidente y hay filas largas en casi todas las casillas… el pueblo organizado, no funcionarios, que es lo que siempre ha dicho el Presidente de México, y ante la negativa, la cerrazón, la imparcialidad del INE el pueblo se organizó y va a romper ese cerco. No es acarreo, no, son ciudadanos comunes”, manifestó al acudir a emitir su voto en la casilla del interior del Cecati 132, del fraccionamiento Playa Sur.

El alcalde Benítez Torres indicó que mucha gente desconoce dónde está ubicada su casilla, porque fue hecho con esa “mala intención” de que la gente no pudiera votar.

“No se está dando el acarreo, porque nadie paga a nadie, ya que es el mismo pueblo quien está llevando a la gente a emitir su voto”.

Aseguró que el INE tendrá que hacer valer la opinión de la ciudadanía, a pesar de que ya hizo todo lo que estaba en sus manos para que no asistiera a votar.

El alcalde aseguró que va a estar todo el día monitoreando el proceso electoral, para el que reiteró la seguridad, tanto en la ciudad como en la zona rural.