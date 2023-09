Realizan desfile cívico-militar conmemorativo de la Independencia por la avenida Del Mar

Mazatlán, Sin. -Como cada 16 de Septiembre, el malecón de Mazatlán fue testigo del tradicional desfile cívico-militar conmemorativo de la Independencia Nacional.

Este año participaron 15 instituciones educativas y contingentes de Tránsito Municipal, DIF, Seguridad Pública, Policía Municipal, Protección Civil, Policía Acuática, Bomberos, Octava Región Naval, Escuela Náutica Mercante, Guardia Nacional, Octavo Batallón de Infantería y Cruz Roja.

Recorrido

El despliegue inició a la altura del Monumento al Pescador en punto de las 8:00 horas y culminó en la avenida De los Deportes, un trayecto de dos kilómetros y tuvo una duración de poco más de media hora.

Participaron el Colegio Militarizado, Instituto Cultural de occidente (ICO); Instituto Pedagógico Hispanoamericano; Secundaria General Leyes de Reforma; secundaría Genaro Estrada; Conalep I, II y III; Cobaes Urías; Cobaes El Toreo; Cobaes Genaro Estrada; Cobaes Parque Bonfil; Cobaes Las Mañanitas; Colegio SAM y Amigos del Ejército.

El desfile comenzó a partir de las 8:00 am. Foto: Carla González | El Sol de Sinaloa

Cientos de turistas se reunieron sobre la franja costera para presenciar la marcha de los diferentes contingentes que exhibieron parte de su equipo de trabajo, unidades terrestres y embarcaciones.

El evento cívico fue encabezado por el alcalde Edgar González Zataráin acompañado de autoridades militares y civiles, así como funcionarios públicos.

Cuestionado al respecto sobre lo corto que había sido el trayecto y la duración que tuvo el recorrido, el munícipe mencionó que este desfíle es muy distinto a otros, no tiene tanta vistosidad como, por ejemplo, el del 20 de noviembre, pues así lo marcan los mismos protocolos.

"Son desfiles cortos, meterle demasiado vehículo, demasiado contingente no es bueno, sobre todo porque la temperatura no te lo permite además es un poco cansado es cumplir con esa tradición del desfile que tiene que ver con las tropas, nosotros aquí no tenemos aviones no tenemos la vistosidad que tienen otros estados de la República, pero se cumple con eso", dijo.

Como cada año el malecón fue testigo del desfile de independencia.