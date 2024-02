Reafirma AMLO no permitir injerencia de gobiernos extranjeros

Mazatlán, Sin. -El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó no permitir injerencia de gobiernos extranjeros en nuestro país, tampoco calumnias hacia su persona.

A través de la red social X, el mandatario federal subió un video desde el Paseo Olas Altas en Mazatlán, al culminar la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera.

"Nosotros no permitimos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país, México es un país independiente, libre, soberano. Nosotros no aceptamos a ningún gobierno mundial, cada país tiene su gobierno y cada gobierno es constituido en las democracias de manera libre, yo fui electo por el pueblo de México", dijo.

Lo anterior sobre los señalamientos que hizo el periódico New York Times sobre supuestos narcoapoyos que recibe López Obrador.

No permitirá calumnias

Llámese New York Times o Univisión, dijo, no aceptará calumnias a la figura del presidente de la República de los medios de comunicación ni de periodistas y si otros presidentes lo permitieron es porque no tenían autoridad moral ni política.

"No acepto ninguna calumnia, no acepto que sin pruebas calumnian de los gobiernos extranjeros ni sus agencias y tampoco acepto a qué periódicos, por muy famosos que sean, calumnian, tienen que probar, nosotros vamos siempre a defender la libertad, la justicia, desde luego la auténtica democracia que es el gobierno del pueblo para el pueblo y vamos a defender nuestra soberanía", agregó.

Ni modo. Vamos a tener que seguir fijando nuestra postura sobre el periodismo, la calumnia y el intervencionismo. pic.twitter.com/7sR21oYSLa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 24, 2024

Finalmente el representante del Ejecutivo, señaló que también Univisión le entró de oficioso al debate porque está plagada de periodistas al servicio de la mafia del poder.

"Les pagan muy bien a los periodistas. Jorge Ramos, ¿saben cuánto gana? 17 millones de pesos mensuales León Krauze, 4 millones de dólares al año, son como mercenarios", añadió.