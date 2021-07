Que no te engañen personas que te ofrecen un espacio en la UAS

Culiacán, Sin.- Para no dejarse engañar por personas que ofrecen un lugar dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa a quienes no fueron admitidos, el rector Jesús Madueña Molina hizo un llamado a aspirantes y padres de familia.

El rector explicó que hay falsos gestores que ofrecen lugar dentro de la UAS. Sin embargo, la Comisión Institucional de Admisión informará pronto sobre la ampliación de espacios para que nadie se quede sin una oportunidad de ingresar a las aulas en la máxima casa de estudios de Sinaloa.

Foto: Cortesía | UAS

“Los que no han sido favorecidos hasta el día de hoy, no se dejen engañar por nadie. La Comisión Institucional de Admisión está trabajando para en los próximos días darles buenas noticias, refrendarles el compromiso de la Universidad con los jóvenes. Debo pedirles a los padres de familia que vigilen muy bien el procedimiento que se tiene que seguir para que no los vayan a engañar y estafar”, manifestó.

Madueña Molina reafirmó que nadie se quedará sin una oportunidad de ingresar en la UAS y pronto se darán noticias sobre los nuevos espacios para aspirantes que no lograron ingresar en un primer intento. Sin embargo, es a través de este mecanismo que se anunciará la única forma de obtener un lugar en la institución.

“No se dejen engañar por personas que les pidan dinero para tener asegurado un lugar en la Universidad. Para nosotros es un crimen que se abuse así de los muchachos, es un crimen que alguien se quede fuera de las aulas universitarias”, aseguró.

El pasado viernes, la administración universitaria entregó a los directores de las diferentes facultades y preparatorias las listas de quienes aprobaron los exámenes de admisión, logrando aprobar un total de 22 mil 357 aspirantes, y 2 mil 830 jóvenes no lograron ser admitidos.













Lee más aquí ⬇

Local Se compromete la UAS para pagar prestaciones a tiempo

Local Aunque sigue la pandemia, bachillerato de la UAS sube de calidad