Primero debían vacunar a maestros, luego abrir Centros de Aprendizaje: SNTE 27

Culiacán, Sin.- En el segundo día de operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en Sinaloa, el Secretario general del SNTE 27, Edén Inzunza Bernal, declaró que por la incertidumbre que prevalece en un grupo de docentes, hubiera sido mejor iniciar con este modelo hasta que los maestros hayan sido inmunizados.

En el estado son 633 los planteles educativos que aceptaron la alternativa que propuso la Secretaría de Educación Pública y Cultura para que los maestros atendieran de forma presencial a los estudiantes que están en riesgo de abandonar sus estudios.

Local Regreso a clases presenciales no será en este ciclo escolar: SEPyC

Inzunza Bernal, comentó que una vez que los maestros hubieran recibido la vacuna contra el coronavirus, las condiciones para recibir a los estudiantes hubieran sido más pertinentes.

"Considero que a como lo han manifestado los maestros en los colectivos escolares, debe existir la condición de la vacuna para no exponerse y que totalmente se esté en verde", expresó.

Indicó que los maestros son conscientes de que es voluntario su participación en los CCA y son respetuosos de las decisiones que tome cada uno, sin embargo, estarán pendientes de que no se atente contra ninguna situación laboral, tratándolos de obligar a integrarse al proyecto.

"Lo que antepone los maestros es tener las condiciones materiales en los centros, porque se requieren muchas cosas para poder atender la limpieza y la salud, y sobre todo, muchos todavía están en una edad ya cerca de los 60 años y aunque no los tuvieran, quieren estar en la condición de vacunados para tener una mayor tranquilidad", enfatizó.

El Secretario general del SNTE 27, precisó que en estos días están revisando la estrategia de vacunación que se aplicará a docentes del 12 al 18 de mayo en el estado.

Foto: Juan Carlos Cruz │ El Sol de Sinaloa

"No quisiéramos que la gente se fuera en tumulto, que la gente perdiera tiempo, que la gente estuviera haciendo fila, que fuera una situación ordenada, que llevara control, que no llevara preferencia, que llevara transparencia, respeto a los rango de edad, a los municipios, a los niveles educativos, no sé cómo lo vayan a diseñar, estamos esperando esa información", reconoció.

Entre los puntos que pondrán a discusión con las autoridades educativas y federales, es que se considere dar prioridad a los docentes que voluntariamente están acudiendo a los Centros Comunitarios de Aprendizaje, para que cuenten con mayores garantías.













Lee más aquí:

Local La salud emocional: el nuevo enfoque de los docentes de Sinaloa en pandemia Local Personal de la UAS recibirá vacuna contra Covid-19 del 12 al 18 de mayo Local Inician operación los Centros de Aprendizaje en Sinaloa