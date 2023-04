Prevención se está fortaleciendo: Alcalde sobre desapariciones forzadas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Solo dos casos de personas desaparecidas han llegado al Ayuntamiento de Mazatlán en los últimos días, pero en las redes sociales andan más, señaló el alcalde Edgar González Zatarain, asegurando que hay contacto con las familias que se han acercado a pedir ayuda en la búsqueda.

"Aquí no hay margen para decir 'no me corresponde a mí', lo que tienes que hacer de pronto es atenderlos, escucharlos, orientarlos, coordinarse con las autoridades y nosotros hemos mantenido esa apertura en todos los casos", aseguró.

Agregó que al ser la prevención lo que le corresponde al municipio, esta se tiene que fortalecer y se está haciendo, echando a andar programas preventivos y de orientación en las escuelas, áreas que antes no funcionaba y también invirtiendo más recursos económicos.

Sin embargo, el día domingo 9 de abril dos personas fueron privadas de su libertad en el mismo lugar, pero a diferente hora, mientras que la madrugada del lunes se suscitó otro caso.

Una de las dos personas desaparecidas el día domingo ya fue liberada el día miércoles pero severamente golpeado.

Ante esto, el munícipe no quiso opinar si se trataba de un posible "ajuste de cuentas" o de la presencia de grupos del crimen organizado.

"No sé, no quisiera yo especular sobre este tema, es un tema muy delicado que apenas la Fiscalía y quienes se encarga de esto, yo como alcalde lo que hacemos es preventivo", apuntó.

Desaparecidos

Rodolfo Zataráin Urrea

Se le vio por última vez a las 2:00 horas del lunes 10 de abril en la Marina. Foto: Cortesía | Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Desapareció el domingo 9 de abril en la zona de La Marina. De 38 años de edad; vestía pantalón tipo mezclilla, camisa tipo polo color oscuro, gorra color azul marino y tenis.

Como señas particulares: múltiples tatuajes, entre los que destacan: tatuajes en ambos brazos con la cara de un niño, la cara de una niña, un ancla, un rosario y unas flores rojas.

Su familia anuncia recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información fidedigna que lleve a su directa localización.

Óscar Adrián Chavarin Cárdenas

Se le vió por última vez el domingo a las 22:00 horas en la colonia Allende. Foto: Cortesía | Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Desaparecido el domingo 9 de abril en el boulevard Luis Donaldo Colosio y calle Allende. De 34 años de edad; vestía pantalón de mezclilla color azul, playera deportiva de manga corta color negro con mangas blancas, logotipo de Taquería "El Zurdo", en el pecho lado izquierdo, número 14 en la espalda, zapatos color café tipo bota.

Mide 1.65 metros, tez morena clara, complexión robusta, cara ovalada, ojos pequeños color negro, nariz mediana y recta, cabello corto lacio, color negro, frente amplia con entradas, boca grande y labios gruesos, cejas pobladas y arqueadas.

Como señas particulares: lunar en la pierna izquierda, varias cicatrices en el cráneo.