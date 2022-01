Presentarán iniciativas en el Congreso para la reestructuración de la ASE

Culiacán, Sin.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gene René Bojórquez Ruiz dio a conocer que presentaran dos iniciativas en el rubro de la Auditoría Superior del Estado, (ASE) para darle fuerza a la Comisión de Fiscalización y saber cómo están las finanzas.

“Lo que queremos es una reestructuración de la ASE y regresarle la fuerza a la comisión de fiscalización, para que la comisión de fiscalización en realidad pueda adentrarse dentro de la ASE, pueda solicitar la documentación, pueda estar enterado de cómo están las finanzas, del gasto, de cómo se tienen los años anteriores de las comprobaciones, de ver si se solventaron gastos, cuáles se solventaron, de quienes se solventaron”, indicó Gene René.

Local Tras "levantón" de Adolfo Beltrán se trabajará en reforzar la seguridad en Sinaloa

El Presidente de la Mesa Directiva, señaló que la Titular de Auditoria Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera le quedan alrededor de dos años en el cargo y que lo que están buscando es que la Titular de la ASE funcione y si no que salga, porque se necesitan resultados claros y tangibles.

“Lo que estamos buscando es realmente si no funciona, pues que salga necesitamos que el Estado funcione, necesitamos resultados claros, necesitamos resultados tangibles y no este tipo de resultados con salidas por todos lados”, dijo.

Bojórquez Ruiz, comentó que están seguros de que las demás fuerzas políticas adoptaran la iniciativa, porque la ASE le debe de rendir cuentas a la sociedad y que la Titular Emma Félix Rivera no da respuestas de nada.

"Estamos seguros de que las demás fuerzas políticas la van a adoptar porque al final del día, no es que se porte mal con alguien en específico o que no le rinda cuentas a alguien en específico, no le rinde cuentas a la sociedad y si es el órgano que es el encargado de la transferencia de los recursos públicos y del gasto pues la verdad tendría que darnos cuentas a todos los ciudadanos, no nomás a los diputados", puntualizó.













Lee más aquí:

Local Estrada Ferreiro demandará a diputados por abuso de autoridad

Local El presidente de la Jucopo agradece a los diputados el presupuesto 2022