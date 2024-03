Preinscripciones UAS 2024: ¿cuándo arrancan para el sur de Sinaloa?

El vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Zona Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, ha anunciado el inicio del proceso de preinscripción para niveles medio superior y superior, correspondiente al próximo ciclo escolar.

Destacó la importancia de organizar el proceso por zonas para evitar saturaciones, señalando que el jueves 11 de abril dará inicio el proceso en la zona sur de Sinaloa.

Según Tostado Ramírez, las preinscripciones para el nivel superior se llevarán a cabo por bloques, correspondientes a distintas áreas del conocimiento. El proceso comenzará el 15 de abril con el área de la salud, continuando el martes 16 con las ingenierías, y finalizando el miércoles 17 con las ciencias sociales y humanidades.

"Las preinscripciones comenzarán el día 11 de abril, en el área de salud como médicos, odontología, y otras áreas de la rama será el 15 del mismo mes, y el miércoles 17 será lo enfocado en ciencias sociales", dijo Tostado Ramírez.

En cuanto a la seguridad del proceso, el Vicerrector hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos y eviten ser víctimas de fraudes.

"Las fichas no se venden a través de redes sociales, sino única y exclusivamente a través del portal web preinscripciones.uas.edu.mx, no están a la venta, me parte el corazón como cada año ocurren estos fraudes, aunque afortunadamente ya van a la baja", enfatizó Tostado Ramírez.









