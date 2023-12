Precandidatos tiene prohibido asistir al evento de Claudia Sheinbaum: gobernador

Culiacán, Sin. -Por tratarse de un evento de precampaña, previsto es las leyes electorales, funcionarios de gobierno, alcaldes y precandidatos de Morena a alguna posición de elección, tiene prohibido asistir al mitin de Claudia Sheinbaum este jueves en Sinaloa.

Así lo afirmó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado sobre su asistencia a los eventos de la precandidata a la presidencia, expuso que no asistir, ya que está impedido por ley, al igual que los pertenecientes a su gabinete y demás quienes ostentan cargos de elección popular.

También puedes leer: Regreso de Claudia Sheinbaum a Sinaloa es por falta de liderazgo: PRI Sinaloa

A su vez, coincidió con la declaración de la aspirante a la alcaldía de Culiacán, Tere Guerra, quien apuntó con anterioridad que nadie debería buscar el palomazo de Claudia Sheinbaum y tampoco ser imprudentes con la precandidata, pues tiene una agenda muy apretada.

“Yo no la puedo acompañar… No pueden ir, ellos no pueden participar en campaña, está prohibido, los funcionarios, y menos en día laborable. Pues aunque aspiren a candidaturas, si son funcionarios, y aspiran, no pueden; además, le sanciona la autoridad electoral, no es un problema de nosotros, ya saben que no deben de ir”, argumentó.

El gobernador agregó que quien decida acudir a uno de los eventos de la precandidata a la presidencia en Guasave y Navolato se tendrá que sujetar a las consecuencias y sanciones que emita el órgano electoral.