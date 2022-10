¿Por qué no nacen crías de pingüinos en Mazatlán? Expertos dan pistas

"Yuno" es un pingüino macho muy sociable y tranquilo, tiene siete años de edad, llegó al Pingüinario Mazatlán procedente del Acuario de Veracruz, donde nació. "Capi", en cambio, es una hembra huraña y de carácter fuerte, tiene cinco años de edad, llegó al recinto acuático procedente del Zoológico de León, aunque ella nació en su hábitat natural, en la costa de Perú.

Pese a que tienen personalidades muy diferentes, son una de las tres parejas de pingüinos Humboldt (Spheniscus humboldti) que ya se formaron en este santuario, donde actualmente hay cinco machos y seis hembras.

Ambos son los ejemplares más maduros, la madurez se alcanza entre los tres y cuatro años de edad y con ella se llega también a la etapa reproductiva.

Desde sus inicios, uno de los objetivos de este centro de conservación y estudio, fue la reproducción de la especie, y la idea de que Mazatlán tenga sus pingüinos "patasalada" se consolidó cuando "Yuno" y "Capi" lograron, no solo en una, sino en tres ocasiones, la puesta de huevo.

Lamentablemente éstos no fueron fértiles, de lo contrario el Pingüinario Mazatlán hubiese sido el segundo recinto acuático en México en lograr el nacimiento de esta especie en cautiverio.

¿Pingüinos en temperaturas cálidas?

Lograr las condiciones ambientales óptimas, en una ciudad que alcanza los 35 grados centígrados de temperatura, fue gracias a la adecuación de 4 mil 500 metros cúbicos de espacio, en los que se hizo una simulación de su hábitat, incluso tratando de mejorar las condiciones de vida que en el medio natural.

El diseño del Pinguinario está basado en las requerimientos que solicita la Asociación de Zoológicos de América.

El recinto puede albergar hasta 70 organismos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Los Humboldt subsisten a una temperatura de 16 a 18 grados centígrados, para ello se utilizan dos sistemas de enfriamiento: el de refrigeración por ventilación en los estanques, y el uso de un chiller, una máquina frigorífica a base de gas nitrógeno para el enfriamiento del agua, mientras que para purificar el aire se hace uso de filtros Hepa.

Para simular las laderas, que en su hábitat natural se van formando por capas de guano, se hizo un trabajo de rocalla artístico a base de cemento con recubrimiento de pintura epóxica, la cual es inerte, no es dañina ni tiene reacción al entrar en contacto con el agua.

Las oquedades, dónde se refugian y anidan, los pingüinos las forman con sus extremidades, aquí se les dieron ya hechas. El agua en la que nadan proviene del mar que pasa primero por un filtro biológico, la salinidad no resulta ser un problema, ya que los organismos tienen la capacidad de adaptarse a esta variabilidad.

Buscando mantener su condición de salud, promover apropiados periodos de reproducción y ciclos de muda del plumaje, se utiliza un sistema de luz led de alta calidad que ayuda a mantener la exposición a un fotoperiodo controlado, automatizado, con cambios graduales en la iluminación y la intensidad de luz.

Esta tecnología ayuda a que los pingüinos se sientan más adaptados respecto a su hábitat natural. Las lámparas están programadas con el uso horario de las costas de Chile y Perú, de no ser así los pingüinos no mudarían de plumas ni se reproducirían.

¿Por qué no se logró el desarrollo embrionario?

La adaptación al nuevo ambiente en confinamiento pudo ser un factor para que no se lograra el desarrollo embrionario, pero no el principal.

Tras mudar plumaje, entre finales de diciembre e inicios de enero, en el mes de marzo la pareja comenzó el acercamiento, luego vino el cortejo y después cópula. El ciclo reproductivo señala que la postura del huevo ocurre pocos días después de tener el coito y duran, aproximadamente, entre 36 y 44 días en incubación.

Para su eclosión se necesita de una temperatura adecuada de 35 a 36 grados centígrados, misma que es generada por el calor del cuerpo de los pingüinos. Durante este periodo disminuye drásticamente la alimentación de la pareja, ya que dedican todo el tiempo al huevo. Hay una coordinación entre ellos, cuando la hembra sale del nido el macho entra; los pingüinos se caracterizan por tener una fuerte vocación de padres y entonces, ¿qué fue lo que pasó?

El primer huevo se puso el 7 de mayo del 2022, alcanzó un peso de 46 gramos y un tamaño de 6.5 centímetros.

"A los ocho días de que se puso se revisó para ver si era viable y se vio que no, que no había continuado el desarrollo, no fue fértil", contó el Biólogo Pablo Gerardo Rojas Zepeda, director del Acuario Mazatlán.

La postura del segundo huevo ocurrió el 5 de julio, con un peso de 138 gramos y un tamaño de 8.6 centímetros. Cuando se revisó a los 10 días éste era fértil y se le mantuvo a la hembra, posteriormente, casi a los 30 días, se procedió a revisar nuevamente y se percató que ya no había continuado el desarrollo.

"Una vez que el huevo no es viable se le retira, pero ellos siguieron teniendo cortejo, el segundo fue el más grande y a los cuatro días volvieron a poner otro huevo", agregó.

La puesta del tercer huevo fue el 5 de julio, alcanzó un peso de 108 gramos y un tamaño de 7.4 centímetros. Tampoco se logró.

Rojas Zepeda considera que esto no se puede considerar como una "mala noticia", al contrario, pues a un año y medio de haber entrado en funciones el pingüinario, esto es un indicativo de que están en un ambiente sano.

"Por ejemplo, en el Acuario de Veracruz, que fue el primer pingüinario que se puso aquí en México en el 2014, ellos llegaron con cinco machos y cinco hembras y a la fecha han tenido ya 35 nacimientos. Me informan ellos, que tienen la experiencia, que entre el año y medio y dos empieza la puesta de huevos, que es como empezamos nosotros, las primeras puestas normalmente no son fértiles, son de tres hasta cinco intentos de la misma pareja para que el huevo ya sea fértil", explicó.

La dieta de los Humboldt es a base de Anchoveta, que es traída desde Perú. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La hipótesis principal que se tiene es que el desarrollo embrionario del huevo se detuvo por la falta de experiencia de la madre, ya que los huevos, además de mantenerse a la temporada adecuada, también deben tener cierta rotación, movimiento.

"El indicativo que nos están dando es que están en un hábitat sano y que se sienten agusto ellos, estos procesos de reproducción son a largo tiempo, este proyecto al que se le apuesta es transgeneracional, tanto de los animales como de las instituciones", indicó.

Los pingüinos Humboldt tienen dos temporadas reproductivas durante el año, la próxima está por comenzar en el mes de octubre y se extiende hasta diciembre.

Con este antecedente hay altas expectativas de que haya una cópula exitosa entre la pareja y con la experiencia que ya adquirió la hembra, se alcancen ahora si las condiciones adecuadas para que el huevo eclosione.

Inseminación artificial

El pingüinario consta de tres etapas, hasta el momento se han inaugurado dos; la primera consta de el área de exhibición que incluye el estanque principal, área de cuarentena y área de exhibición temporal, área de maternidad y un espacio didáctico denominado santuario Humboldt.

El segundo nivel consta de una zona de interacción donde el visitante puede convivir con los pingüinos y así aprender más de ellos.

La tercera etapa, la faltante, es el Área Técnica en la que se ubicará una clínica, un quirófano, incubadoras y un ultrasonido, con el objetivo de implementar en un la inseminación artificial.

En México, solo el acuario de Veracruz ha logrado la reproducción en cautiverio de pingüinos Humboldt. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Reproducción en cautiverio

En México, solo el acuario de Veracruz ha logrado la reproducción en cautiverio de pingüinos Humboldt; el primer nacimiento ocurrió en el 2015.

En el Acuario Inbursa, de la Ciudad de México, en el 2021 nació el primer ejemplar de la especie Gentoo en confinamiento.

Para saber

El Pingüinario Mazatlán es un proyecto que pretende crear un centro de reproducción, investigación e interacción con la especie, la cual está en peligro de extinción.

Es el más grande de Latinoamérica y el primero y único en México que tiene la capacidad de albergar a tres especies en diferente hábitat, actualmente hay dos: once ejemplares de Humboldt y cuatro de Gentoo.

Datos curiosos

Los pingüinos tienen personalidades diferentes.

Se dice que son las aves más románticas del mundo y tienen una sola pareja en toda su vida pero no siempre es así.

Su tamaño máximo es de aproximadamente 60 centímetros y su peso de cinco kilos.

El tiempo de vida estimado bajo cuidado humano es de 30 años.