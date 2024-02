Por Día de la Candelaria, tamales tienen alta demanda en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En el marco de la celebración del Día de la Candelaria, los tamales se vuelven el producto más demandado en Mazatlán, sobre todo para aquellas personas que quieren cumplir con la tradición si les salió el Niñito Dios en la Rosca de Día de Reyes el pasado 6 de enero.

Entre pedidos para empresas, convivios familiares o encargos personales, las personas que se dedican a preparar y vender este producto típico mexicano en el puerto enfrentan una gran demanda, ya que algunos encargos superan las 100 unidades.

"En mi caso, que me la paso vendiendo tamales cada semana, ya me hice de cierta clientela y muchos me han recomendado, también me promociono por redes sociales para llegar a más personas, tengo una alta demanda para este 2 de febrero, Día de la Candelaria, son pedidos de 20 tamales para arriba, claro que me entusiasma este día", señaló Wanda Patricia González Juárez, vecina de la colonia Gabriel Leyva.

Esta alta demanda no está exenta de desafíos, ya que algunas tamaleras prefieren operar bajo pedidos, para evitar posibles pérdidas.

"Solo lo hago sobre pedido, porque hacer y no vender genera muchísimas pérdidas, así me pasó ya una vez, aprendí a la mala a no emocionarme sin antes tener una clientela bien definida", añadió.

El costo de cada tamal oscila entre los 17 y 20 pesos, al comprar más de 15 unidades. Esta variación en el precio se debe a la diversidad de tamales ofrecidos, siendo los de camarón los considerados más costosos, mientras que los dulces, como los de elote y piña, son opciones más económicas.

"A partir de 15 tamales los dejo a precio de mayoreo, que son entre 17 y 20 pesos, depende del tamal, porque el camarón es caro, ese sí es el de mayor costo de todos, ya lo que es de res, pollo y costilla son más baratos, pero las opciones más económicas de plano son los de elote y piña, esos cuando mucho los dejo en 15 pesos, sirven más para el postre", detalló.

Para saber

En el Día de la Candelaria se conmemoran dos acontecimientos bíblicos, el primero es la purificación de la Virgen María y el segundo es la presentación de Jesús al templo de Jerusalén.

El comer tamales el Día de la Candelaria es una forma simbólica de recordar el día en que los Tres Reyes Magos de Oriente llegaron a Belén para adorar al recién nacido hijo de Dios. En la tradición mexicana, a quien le toca esta figura al partir la Rosca de Reyes le corresponde preparar una fiesta de tamales el 2 de febrero.