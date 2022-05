Nos gustaría que Yajaira mejorara pero se encuentra grave: Cuitlahuác

Culiacán, Sin.- “Ojalá las cosas mejoren, pero también pueden no mejorar”, expresó el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, ante el presunto caso de hepatitis que presenta la menor Yajaira, quien se encuentra internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, la cual hasta el momento se encuentra grave.

González Galindo indicó que la menor, de 15 años, llegó al Hospital con un problema respiratorio, motivo por el cual se descartó que presentara Covid-19, confirmó además que Yajaira no había sido vacunada contra el Covid.

“En el caso de esta niña, tenía casi 10 años consumiendo un fármaco que se da para crisis convulsivas y en algunos pacientes puede generar una alteración, en otros no, entonces también se busca esa línea de investigación”, dijo.

El Secretario de Salud, reconoció que la menor, ingresó el pasado fin de semana con serias complicaciones, por lo que a los días fue intubada. Después de esto se realizó una biopsia y aún se encuentran a la espera de los resultados para confirmar o descartar que se trate de hepatitis.

“Lo que sí tenemos claro, es que pueden existir otras causas, no necesariamente la hipótesis de que es hepatitis aguda grave infantil, hay otras causas que pueden condicionar esa hepatitis y es un diagnóstico que viene por descarte, es decir, no es hepatitis A, B, C, D, E, es una hepatitis que tiene un origen desconocido”, explicó.

Seguirá en el Pediátrico

Mencionó que el Hospital Pediátrico de Sinaloa, está en las condiciones adecuadas para atender a la menor, por lo que comentó, la familia de la menor no ha tenido la necesidad de tener gastos, ya que el Hospital está cubriendo los gastos.

“Tenemos todas las condiciones para manejarla, Hospital Pediátrico, tiene todas las condiciones, tiene una infraestructura tecnológica adecuada, a los médicos adecuados en estos momentos; no creo que exista la necesidad de llevarla a otra unidad hospitalaria”, afirmó.

Único caso

Finalmente, González Galindo, aseguró que, de momento, solo es este caso el único sospechoso de hepatitis en la entidad.