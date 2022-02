No se permitirá renta de sillas en el desfile del Carnaval, advierte Oficialía Mayor

Mazatlán, Sin.- La Oficial de Mazatlán, Mayor, Nayla Velarde Narváez, advirtió que no se permitirá la renta de sillas ni que sean colocadas desde este mismo jueves en al área del malecón, para el desfile del Carnaval del domingo, porque serán retiradas.

Luego de que el martes intentaron bajar sillas para apartar lugares, explicó que el personal de la Subdirección de Comercio no lo permitió, porque el Carnaval es fiesta familiar.

“No es justo para nadie que familias, luego salen con números escalofriantes, decimos que van a traer a toda la colonia, familias muy grandes se ponen de acuerdo y realmente obstruyen, ya no dejan que otras personas vean, recuerden que por eso hicimos estrategias de que se va a abrir el malecón el día domingo a las 10:00 de la mañana, para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de ver el desfile y no exista el apartado de estos días, es increíble cómo la gente se va a dormir días antes al malecón”, manifestó.

La funcionaria municipal adelantó que este miércoles iban a girar oficios a los negocios que rentan sillas, para comentarles que eviten estar prestándose a estos juegos, porque al final al que sancionan es al negocio.

Velarde Narváez informó que van a implementar un operativo especial a partir del día viernes para estar recorriendo zonas, pero el más intento es el del domingo, donde van a estar desde las 7:00 de la mañana, para verificar que desde esa hora a las 10:00 de la mañana no estén acomodando personas.

Pidió a la gente que respete a los mazatlecos y turistas, que todos tienen derecho a ver el Carnaval, pero no debe haber renta de sillas, porque hay quien la renta desde 300 hasta 500 pesos por persona, cuando el Carnaval es totalmente gratuito.













