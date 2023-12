No permitiremos que grupos armados controlen las elecciones: Paola Garate

Culiacán, Sin.- “No vamos a permitir que metan de operadores electorales a gente armada como lo hicieron en el proceso electoral anterior”, expresó la dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Paola Garate, al hacer un llamado a las autoridades estatales y federales para “no meter las manos ni el cuerpo” en las próximas elecciones.

En rueda de prensa, la priista comentó que las elecciones del 2024 será una de estado con ciudadanos, pues los políticos de Morena harán todo para seguir en el hueso y agarrar el siguiente.

También puedes leer: Paloma Sánchez destaca gestión y critica a Morena en encuentro con el PRI en Mazatlán

Expuso que en carne propia vivió como grupos armados amenazaron y privaron de la libertad a candidatos, líderes de colonia y estructura del PRI, quienes ahora tienen miedo de enfrentar una jornada electoral similar.

“En carne propia vivimos ese calvario, y tienen miedo de que eso vuelva a ocurrir… deben responder por la seguridad para que no se den amenazas al respecto… están chantajeando diciendo que les van a quitar los apoyos que no los quieren ver en eventos que no sean de Morena”, dijo.

Paola Garate agregó que el gobernador Rubén Rocha Moya ha limitado el ejercicio de derechos políticos de trabajadores del estado, cuando él mismo, toda su vida profesional, trabajó para gobiernos del PRI en cargos de primer nivel.

“Durante 18 años él fue un funcionario de primer nivel y podía ejercer sus derechos políticos libremente, ahora se la lleva chantajeando y amenazando a sus trabajadores”, expuso.