No hay denuncias por robo de menores en Mazatlán, señala alcalde

Mazatlán, Sin. -El alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, señaló que de manera oficial no se ha recibido denuncia alguna relacionada con el presunto robo de menores en Mazatlán, a propósito de publicaciones en redes sociales sobre la presencia de un vehículo color gris con tales intenciones.

Tras los videos y audios que se difundieron en el norte y centro del estado en días pasados sobre esta situación, que resultaron ser falsos, no descartó que se trate de una sicosis colectiva, ya que de ser cierto ese tipo de cosas se denuncian inmediatamente y hasta el momento no ha habido ningún reporte.

"No hay todavía, oficialmente, ningún tipo de denuncia. Sin embargo, nosotros hemos puesto mucha atención en ese tema, si nos preocupa demasiado que pueda ocurrir algún caso entonces estamos en alerta, no tenemos ningún reporte real, ese tipo de cosas obviamente una madre, un padre que pierde a su hijo inmediatamente lo reporta, es algo muy inmediato, entonces no ha sucedido hasta el momento, yo no tengo información", dijo.

Sin embargo, hizo el llamado a los padres de familia a no descuidar a los hijos ante los numerosos riesgos que puede haber en la calle.

"Sabemos que son tiempos difíciles hay que descartar, hay que cuidar a los hijos, el llamado es a no perder de vista a nuestros hijos, sobre todas sus son menores, porque todo se puede esperar, ya ves que está el tema muy sonado del tráfico de órganos el tema de trata, no es cualquier cosa es un tema grave, delicado, hay que creer todo en este momento, en ese sentido, hay que alertarnos, no asustarnos, tener cuidado, prevenir", agregó.

Reforzarán vigilancia

González Zatarain añadió que se van a reforzar los programas preventivos en escuelas y con padres de familia, en los que se llevan pláticas y conferencias donde se abordan estos temas, así como los rondines en colonias "conflictivas".