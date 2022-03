Morena promueve votar a favor de AMLO en revocación de mandato

Culiacán, Sin.- A pesar de haber veda electoral para promover el apoyo a Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato, Morena ha colocado espectaculares y repartido periódicos de regeneración por todo el estado promoviendo el voto a favor.

La veda entró en vigor desde el viernes 4 de febrero y tendrá efecto hasta después del 10 de abril, cuando la consulta ciudadana para saber si el mandato de López Obrador se revoca o se extiende.

A pesar de ello, en Sinaloa pueden verse espectaculares en las ciudades más grandes del estado, con lo que se viola la veda.

El Instituto Nacional Electoral recibió una queja el día de hoy por parte del Partido Acción Nacional en la que se advierte de estos espectaculares e impresión ilegal de propaganda. Esta queja fue interpuesta ante el INE por Luis Ángel Solano Guatimea, secretario general del PAN en Sinaloa.

“Desde hace varios días nos hemos percatado de la aparición de espectaculares, bardas, gorras, playeras y hasta calcas para carros promoviendo la frase -que siga AMLO-, esto claramente es una violación a la ley electoral, por lo que tomamos la decisión de denunciar estos hechos”, comentó Luis Ángel Solano.

Sí reparten periódicos

Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

Por otra parte, ciudadanos se han quejado con El Sol de Sinaloa debido a la repartición de propaganda en sus casas.

“Yo ya les he dicho que no vengan, que no me interesa, pero siguen viniendo con su periódico regeneración a hablarme de la consulta. Aunque les diga que no, mínimo una vez por semana están aquí”, señaló.













