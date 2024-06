Merary Villegas cobró 80 mil pesos como dirigente de Morena y era candidata

Culiacán, Sin. - La diputada federal reelecta por tercera vez, Merary Villegas Sánchez, cobró 80 mil 356 pesos durante el mes de mayo como dirigente estatal de Morena, mientras era candidata a la diputación federal del Distrito 7.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional Electoral, el pago fue por el concepto de Honorarios asimilados a salarios, y viene del 1 al 15 de mayo, por cuatro montos desglosados.

Pero este pago, que la misma Merary defendió hoy en conferencia de prensa como "legal", ocurrió mientras ella era la candidata y además tuvo derecho a las prerrogativas del partido para sus actividades de proselitismo político.

El argumento de Villegas Sánchez para reclamar el retroactivo fue que ella no tuvo doble pago, es decir, en la diputación tenía licencia oficial del Congreso de la Unión, por lo tanto, no cobró su sueldo de legisladora, pero sí de dirigente sin ejercer el puesto, ya que en ese momento estaba Manuel de Jesús Guerrero Verdugo en su calidad de secretario General de Morena.

Comprobante de su pago. Foto: Cortesía / INE

Papelito habla

Al final de la campaña, el 21 de mayo, Merary le mandó un oficio a Mario Delgado pidiendo el retroactivo que no cobró como dirigente, ya que tampoco tenía sueldo como diputada.

El 25 de mayo se hizo efectivo su pago por el monto de 80 mil 356.77 pesos divididos en cuatro abonos a su cuenta. En cada concepto se menciona que el pago es del periodo del 1 al 15 de mayo (era candidata), y se establece el concepto de Honorarios asimilados a salarios (por el que se paga muy pocos impuestos).

La defensa

Este martes, citó a conferencia en Morena y se defendió de los dichos del gobernador, quien dijo que Merary "quería todo", es decir, la diputación federal y la dirigencia estatal.

Ahí, dijo que podía ser las dos cosas siempre y cuando en uno de los puestos no cobrara, para no duplicar el pago. Ese mismo argumentó usó en el tema de su pago como dirigente en tiempo de campaña.

"En esa fecha yo no era diputada, nos pidieron sacar licencia entre abril y mayo, cumplí con lo que establecen los estatutos de no ejercer doble pago", dijo; sin embargo, no explicó que cobró por no trabajar de presidenta de Morena, ya que era candidata.

A su conferencia de prensa no asistió ningún otro integrante del Comité Ejecutivo, y Merary confirmó que tras las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya, este no le ha tomado la llamada.