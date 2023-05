Mazatlán será sede del segundo Foro Industrial

Mazatlán, Sin.- El próximo miércoles 24 de mayo se llevará a cabo en Mazatlán el Foro Industrial MX, que por segundo año organiza la Secretaría de Economía de Sinaloa y en donde participarán panelistas y moderadores de talla nacional e internacional.

El subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, Felipe Ibarra Retamoza, aseguró que este evento busca posicionar a Sinaloa como destino industrial para nuevas inversiones.

“No se lo deben de perder, es un foro para la comunidad empresarial y universidades, es muy importante, necesitamos el trabajo en conjunto, gobierno, iniciativa privada y academia para alinearnos y afrontar los retos y oportunidades en la región Pacífico”, dijo.

Ibarra Retamoza detalló que se analizará lo que necesita el estado y la región para traer a cadenas de suministros, lo que el gobierno tiene que provocar y la iniciativa privada que arriesgar e invertir, así como también los desafíos en el mercado laboral en el marco del T-MEC.

Resaltó la importancia de socializar el tema de la relocalización de la cadena de suministro de compañías de otros países que quieren ingresar a México y del empresariado local y regional que necesita conocer las estrategias y las formas de cómo participar en este nuevo modelo de comercio mundial.

“Que conozcan las necesidades de estas compañías y los retos que se vienen en los próximos años, las empresas no se van a estados donde no está socializado y donde el empresario local no es un soporte para la manufactura avanzada, las compañías se van a estados donde ya puedan contar con proveeduría local, necesitamos como sinaloenses empezar a explorar y subirnos a esta cadena, aún sea con una parte pequeña y una proveeduría pequeña al inicio, pero que empecemos a participar”, expresó.

Participantes

En el primer panel, “Desafío del Mercado Laboral para Industria en la región T-MEC”, intervendrán Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social de México; Alberto José Alisi Melilli, director general de México, Centroamérica y el Caribe de Manpower Group; Rodolfo Castelló, director en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y como moderador Luis Miguel González, director general editorial de El Economista.

El segundo panel, “Nearshoring, ¿Cómo atraer las cadenas de suministro a los estados mexicanos?”, será moderado por Emilio Cadena, director general de Grupo Prodensa y como ponentes participarán Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nafin y Bancomext; Mónica García, directora de Compras y Suministro Global de General Motors de México y Tonatiuh Salinas Muñoz, cofundador de InvestMx.