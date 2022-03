Marchan colectivos feministas para exigir igualdad, seguridad y justicia

Mazatlán, Sin,- En una fecha no de celebración, sino de conmemoración y lucha, cientos de mujeres y colectivos feministas de Mazatlán marcharon pacíficamente desde el Monumento a la Mujer Mazatleca hasta el Acuario en el Día Internacional de la Mujer.

Colectivos feministas Perlas del Pacífico, Periferia Subversiva y Sirenas Negras convocaron, como cada año, a esta manifestación pacífica.

Protestaron para exigir igualdad, seguridad y justicia, también para visibilizar la violencia de género y los feminicidios.

"¡Únete, únete, que tú hijo puede ser!, ¡Ni una asesinada más!, ¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!, ¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!, ¡Mujer, escucha, esta es tu lucha!, ¡Aborto si, aborto no, eso lo decido yo!", fueron algunas de las consignas.

Según datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el último año se han incrementado hasta un 50% los feminicidios en Sinaloa; en el 2021 se registraron 42 feminicidios, colocándose la entidad en el segundo puesto a nivel nacional con la mayor tasa de este delito, solo por debajo de Sonora.

Por delito de violación hubo una cifra histórica con 307 denuncias, 45% más que el 2020 y por violencia familiar 5 mil 224 denuncias, 20% mas respecto al año pasado.

En los contingentes marcharon familiares de víctimas de feminicidio, madres y familiares de desaparecidos, madres con bebés y mujeres con discapacidad y mujeres de la comunidad LGBT

Luego de un recorrido de poco más de tres kilómetros, el gran contingente se dirigió hacia la avenida Quirino Ordaz Coppel dónde se congregaron, pasaron lista con los nombres de las víctimas de feminicidio y la grito de ¡si se pudo! celebraron la despenalización del aborto en Sinaloa.













