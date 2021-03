Maestros se revelan: sin vacunas ni semáforo en verde, no hay regreso a clases

Culiacán, Sin.- Si no hay vacunas y el semáforo epidemiológico no está en verde, no habrá regreso a clases presenciales, advirtieron maestros de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 53).

El secretario general del SNTE 53 en Sinaloa, José Fernando Sandoval Ángulo, advirtió que los docentes no regresarán a los salones de clases hasta que, exista el color verde en el semáforo epidemiológico y los maestros estén vacunados contra el Covid-19.

Hasta este momento, la postura del líder nacional el maestro Alfonso Zepeda es que tiene que haber semáforo verde, pero no en tales y cuales municipios... sino hemos dicho que tiene que haber un total semáforo verde.José Fernando Sandoval Ángulo

El próximo23 de marzo del 2021 se cumplirá un año del cierre de escuelas en todo México.

En el caso del estado de Campeche, donde ya arrancaron con las clases presenciales, Sandoval Ángulo, respondió que la mayoría de los maestros ya están vacunados contra el coronavirus y, actualmente se encuentran en semáforo amarillo a punto de pasar al verde, caso contrario a Sinaloa, donde no se ha iniciado a inmunizar a los docentes.

Asimismo reconoció que gran porcentaje de escuelas no están en condiciones de recibir a sus estudiantes, debido a que durante las clases a distancias gran porcentaje de los planteles educativos han sido vandalizados y desmantelados en su totalidad.

“Hay escuelas vandalizadas, escuelas que robaron, donde deben empezar a meter recursos, porque si dentro de equis tiempo se viene la situación presencial ¿qué va a pasar con esas escuelas? Yo ponía el ejemplo de la Nacayama esa escuela no está en condiciones de regresar”, expuso.

Hizo un llamado al Gobierno Federal a esperar que avance más el esquema de vacunación, para así garantizar un regreso más seguro a los salones de clases.













