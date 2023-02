Maestros de la Secundaria Federal 1 en Mazatlán trabajan bajo protesta

Mazatlán, Sin.- Por malos tratos por parte de la actual directora del plantel, María Beatriz Bernal Lira, a quien acusan de usurpar ese puesto y abandonar sus funciones reales, maestros de la Secundaria Federal 1 Guillermo Prieto trabajan bajo protesta.

"Es una situación que con anterioridad nosotros ya habíamos manifestado, muchos de los compañeros no están conformes con los tratos recibidos por parte de una autoridad directiva, nosotros venimos tras una jubilación de la directora anterior y se realizan asignaciones nuevas, queda ella y no cambia la actitud”, expresó el profesor de Formación Cívica y Ética, Jorge Mendívil Castro.

Afirmó que esta es una problemática de varios meses en la institución, pero que en el transcurso de este ciclo escolar se intensificó más de lo que ya estaba.

"Ya teníamos un historial de inconformidad, y se plantea a la que era la subdirectora Beatriz Lira, ella ahí asciende como directiva y mucho del personal siente inconformidad, y como ya sentíamos esa inconformidad en el puesto anterior, no nos sentimos a gusto ahora, con que vaya a un puesto mayor, en un puesto en el que ya tenemos malos tratos".

Mendívil Castro afirmó que previamente se había emitido una petición para que la directora dejara el puesto y regresara a la subdirección, pero esta fue rechazada, por lo que ahora esperan que esta situación sea atendida por parte de la Secretaría de Educación Pública.

"Es una problemática que no vemos ni atendida por parte de supervisión escolar, ocupamos una solución”, añadió.

Afuera del plantel se colocó una manta en la que se pide la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya y de la secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava.

“Desde hace un mes tenemos a la maestra María Beatriz Bernal Lira, que no imparte clases a sus alumnos tanto en el turno matutino como vespertino por usurpar la función de directora. Lo pueden constatar en los libros de firmas, función que no le corresponde y que su mamá, la que sí es subdirectora del turno matutino, le permite faltar a sus clases para desempeñarse como otra subdirectora más, convirtiéndose en cómplice de un delito. Los maestros de este plantel estamos cansados de recibir órdenes de alguien que no es nuestra autoridad”, dice el texto escrito en la manta.

Da su versión

Por su parte, María Beatriz Bernal Lira aseguró que son pura calumnias en su contra.

"No sé por qué agarraron esta tirria y coraje contra mí, yo solo vengo a hacer mi trabajo, yo no me impuse, a mí la Secretaría me llamó y me nombró como la directora de la escuela, yo no les hago nada, al contrario, son varios de ahí los que me han perjudicado por intereses económicos", dijo.

Además, asegura que esta problemática afecta a la misma institución, ya que recientemente un evento de abanderados no se pudo llevar a cabo en la escuela porque no se contaba con el apoyo de los profesores.

Este evento no era mío, era de la escuela, tú crees que es justo que estos eventos se compliquen, a mí nadie me ayudó a organizarlo

María Beatriz Bernal