Llueve o truene los maestros no regresan a las aulas: Sección 27

Culiacán, Sin.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección 27 Edén Inzunza advirtió que en Sinaloa llueva, truene a relampaguee no van a regresar de manera presencial porque no hay condiciones para presentarse en las aulas.

Precisó que este lunes sostuvieron una reunión con el gobernador Quirino Ordaz y con el titular de la SEPyC Juan Alfonso Mejía y pusieron sobre la mesa el diagnóstico que existe en el estado y que no es nada halagüeño para reactivar las escuelas por el número de muertes e infectados en el magisterio.

Foto: Cortesía | SEPyC

“Tan solo en nuestra sección han fallecidos 400 compañeros y están contagiados al momento 650 personas y no pueden regresar estando el semáforo en rojo y con la necesidad de aplicar un refuerzo más de la vacuna Cansino”, aclaró.

Dijo que los maestros no van a cambiar de opinión mientras no existan las condiciones para un regreso seguro y en este ciclo escolar no va a ser la excepción y las clases van a ser semi presencial o virtuales.

El dirigente sindical advirtió que la situación es incierta porque no se sabe cuáles serán las condiciones para el día 30 de agosto, si hay más variantes del virus, si Sinaloa sigue con el semáforo rojo.

Destacó que en este momento es muy importante que las autoridades de salud se preparen para que los maestros reciban la segunda dosis de la vacuna Cansino de manera oportuna, como lo está pidiendo la misma farmacéutica para reforzar su efectividad.









