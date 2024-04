Lentes para observar el eclipse solar, ¿cómo saber si son los aptos?

Mazatlán, Sin. -A una semana de vivir el eclipse solar total de sol, se ha intensificado la venta de lentes especiales para la observación de este fenómeno astronómico; ya se comercializan en redes sociales, en establecimientos, incluso a través del ambulantaje.

Ya se ha dicho que no se debe mirar al sol con el ojo desnudo, ya que la luz solar es extremadamente brillante y puede causar daños permanentes en la vista y que el único momento en que seguro ver el eclipse solar a simple vista es durante los pocos minutos de totalidad.

El presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca, David Esquivel, explicó que para tener certeza sobre la calidad del lente y saber si es apto o no hay una prueba muy sencilla de realizar.

Y es que las gafas adecuadas para la observación del eclipse debe tener una lámina o película que no deja pasar ninguna otra fuente de luz que no sea la solar.

Puntos de venta de lentes autorizados. Foto: Cortesía / SAMAZ

"Recomendarle a la gente que se ponga los lentes, una cosa que te pueda ayudar a saber si son buenos o no es que no vas a ver absolutamente nada, solamente te permitan ver el sol, si te los pones y ves la luz del baño, de la cocina o del alumbrado público, es una prueba de que no son buenos lentes, probablemente pusieron cualquier tipo de película que se pareciera, pero si no ves nada, si te los pones no se ve nada y solo te pones al sol y ves una bola color naranja o amarillo quiere decir que son buenos", explicó.

Agrego que los lentes de protección deben contar con la certificación ISO 1232- 2 con los que solamente está pasando el 1% de la luz y menos del 1% de la luz ultravioleta.

También es importante que si se quiere observar a través de telescopios, binoculares, cámaras fotográficas o celulares, estos dispositivos también deben de contar con filtros.

Esquivel precisó que hay muchos proveedores y marcas de lentes especiales y se tiene duda sobre su procedencia y calidad, con esta pequeña prueba se puede descartar si es bueno o no.

¿Dónde comprarlos?

Esquivel recomendó adquirir los lentes con las sociedades astronómicas o proveedores reconocidos; en su página de Facebook se puede encontrar un listado con los puntos de venta de lentes certificados en la ciudad.

Link de los puntos de venta de los lentes:

https://www.facebook.com/share/p/Ms6akoUpYbQidTmr/?mibextid=oFDknk