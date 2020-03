Las Labradas: Huellas de la historia

Mazatlán, Sin. - Hace aproximadamente 2 mil 500 años, un grupo humano de la era arcaica, decidió tomar un espacio en la costa del ahora Pacífico Mexicano, para desarrollar una serie de manifestaciones en la roca de origen volcánico; aún no se sabe con qué intención o bajo qué contexto aquellas personas plasmaron una serie de dibujos y figuras labradas en la roca, en bajo relieve, dispersas por toda el área de playa de lo que hoy conocemos como La Chicayota, en San Ignacio, Sinaloa.

Local Continuará programa de útiles y uniformes gratuitos en Sinaloa

El especialista del INAH, arqueólogo Joel Santos, nos comparte que los enterramientos, así como objetos hallados cerca de Las Labradas, tales como hachas y malacates, corresponden a una cultura prehispánica que se desarrolló en diversas zonas costeras de Sinaloa, y que los primeros investigadores de dicha cultura decidieron nombrarla Aztatlán (750 – 1,250 DC).

Dicha cultura presenta una característica muy similar en cuanto al uso de materiales, lo encuentras prácticamente en todo Sinaloa, así como el tipo de decorados, el tipo de vasijas, las puntas de hachas, collares de conchas, de manera más escasa también malacates para elaborar tejidos; también hay evidencias de cobre, que se usaba como cascabeles, para diversas ceremonias o los propios atavíos que usaban aquellos pobladores.

Joel Santos

ORÍGENES Y ANTECEDENTES

Joel Santos nos comparte que la zona de Las Labradas abarca un área de aproximadamente 400 metros de longitud del agrupamiento de rocas, cuyo origen fue un evento volcánico, ya que fueron identificados los restos de dos pequeños volcanes en la zona que precede a la llamada Meseta de Cacaxtla; al parecer en la época que hicieron erupción dichos volcanes, por esa zona existió un río muy caudaloso que arrastró material hasta la playa y dejó la roca basáltica en la orilla, formando así la zona más estrecha de dicho evento geológico.

Local Advierte Secretaria de Economía fuerte recesión por coronavirus





Son más de 700 petrograbados en la zona –menciona Joel -, con una gran variedad de figuras, que van desde figuras geométricas como la doble espiral, círculos; también hay figuras zoomorfas, de animalitos, como zorros, un felino, aunque de animales no hay muchos grabados, lo que más predomina en la zona es la figura antropomorfa (forma humana), en diferentes formas y estilizados, algunas representan cazadores, otras son formas humanas estáticas, con los brazos levantados, hay una figura muy relevante porque se mira como mitad humano y mitad serpiente; la mayoría de los diseños son abstractos, es decir, no son fáciles de interpretar, de comprender.

Joel Santos

POSIBLE SIGNIFICADO

El arqueólogo del INAH señala que los especialistas antropólogos de hace muchos años, al observar este tipo de grabados en Sinaloa, los interpretaron de acuerdo a la teoría evolutiva, su explicación fue que esos dibujos representaban lo que hacían esos antiguos pobladores en la infancia; en la actualidad, los especialistas encargados de investigar y tratar de explicar el quehacer de esos antiguos habitantes, perciben una cosmovisión, en la cual el factor o patrón que une todos esos símbolos es el sol, es decir, son representaciones solares, los círculos concéntricos, la espiral, los mismos cabellos de las figuras humanas son rayos del sol, y el hecho de que la zona se encuentra justamente sobre la línea imaginaria del Trópico de Cáncer, revela la importancia del sol y su relación con las cuatro estaciones, los cuatro ciclos divididos en dos equinoccios y dos solsticios.

Curiosamente, la zona de Las Labradas parece estar más estrechamente relacionada con el Solsticio de Verano, -señala Joel -, no con el Equinoccio de Primavera, que es cuando viene mucha gente a la zona arqueológica. Si tú vivieras en esta zona y observaras todos los días la puesta de sol, notarías que el astro solar no se mete en el mismo punto del océano, sino que se va moviendo lentamente hacia el norte, y llega un día en el que el sol ya no se mueve, ya no se desplaza hacia el norte, parece detenerse por unos días y luego retorna hacia el sur, a ese punto o momento se le llama el Solsticio de Verano, que es a finales de junio, y justamente cuando el sol inicia su desplazamiento hacia el sur, inician también las lluvias, de ahí la importancia de reconocer ese momento tan importante para la vida, en una zona tan inhóspita, después de una larga temporada de sequía, los antiguos habitantes valoraban mucho ese fenómeno.

Joel Santos





Local Buscan recuperar días sin clases en escuelas





¿CÓMO LAS HICIERON?

En los inicios de investigación arqueológica en la zona, - narra Joel-, cerca de la desembocadura del arroyo Chicayota, los arqueólogos descubrieron en excavaciones vestigios de dos asentamientos humanos, dos ocupaciones, la primera de una cultura sedentaria, con cerámica, que es la antigua población prehispánica que floreció en la zona, y cuyos objetos y utensilios se pueden admirar en diversos museos de Sinaloa; la segunda ocupación fue encontrada en estratos más profundos, una industria lítica (herramientas de piedra) muy antigua, en dicha excavación se puede apreciar cómo trabajaron la piedra bruta, cómo la tallaban, cómo fueron haciendo diversos instrumentos para cortar, hasta llegar a las distintas puntas de lanza, que son muy finas, técnicamente realizadas; tras analizar las muestras y utensilios los especialistas llegaron a la conclusión de que los objetos corresponden a la época arcaica, antes de que la humanidad conociera la agricultura, que se remonta a entre 3 mil y 6 mil años antes de Cristo.

Los vestigios encontrados en la zona, apuntan a que los antiguos habitantes utilizaron técnicas de abrasión y percusión para desarrollar los grabados en la roca, como no conocían los metales, sus herramientas eran principalmente la roca, en forma de puntas o cinceles para crear los surcos en la roca basáltica, tarea ardua y demandante que probablemente les tomaba mucho tiempo para crear sus figuras.

ACTUALIDAD

El próximo 21 de marzo se celebrará una vez más el Equinoccio de Primavera en Las Labradas, las instancias de Cultura, los gobiernos municipal y estatal ya tienen listas las actividades para ese día –menciona Joel- se espera un estimado de cinco mil personas que nos visiten; en lo que a nosotros corresponde, que es la investigación, protección y preservación de la zona, nos preparamos para establecer un control en cuanto al ingreso y acceso a la zona arqueológica, debemos vigilar que no se provoquen daños, afectaciones al patrimonio de todos los sinaloenses. Qué bueno que venga mucha gente, que se interesen por conocer algo de la historia de nuestra tierra, del legado, la cultura y la visión de los antiguos habitantes, sólo esperamos que la gente se acerque con respeto y admiración a la zona de Las Labradas.

Joel Santos

DATO

El 30 de noviembre del 2012, la zona de Las Labradas fue decretada Zona de Monumentos Arqueológicos; poco después ingresó a la lista indicativa de la UNESCO, promovida por el gobierno de México para convertirse en Patrimonio Cultural de la Humanidad.

CIFRAS

700 Petrograbados aproximadamente existen en el área de Las Labradas.

2,500 años de antigüedad los grabados más antiguos.

750 a 1,200 años los grabados más recientes.

El sitio es uno de los atractivos arqueológicos turísticos más visitados en Sinaloa. Foto: Rolando Salazar │El Sol de Mazatlán





Lee más aquí ⬇

Local Mínimas ventas registran los vendedores de pescado